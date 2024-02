No sabe Zendejas nada de que se vaya Cabecita del América

CIUDAD DE MÉXICO.-El América ya se salvó de las posibles partidas de Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, pero ahora hay versiones que apuntan a una posible partida de Jonathan Rodríguez a la MLS.

Al respecto, Alejandro Zendejas dijo que si se concretara la partida del charrúa dolería al América, equipo que busca el bicampeonato y el boleto al Mundial de Clubes, le dolerá al equipo.

"El 'Cabecita' es un jugadorazo, para nosotros es un referente y sabemos de lo que es capaz. Al momento no sé nada de eso, yo me llevo bien con él, sabemos que es un crack, su calidad es buenísima y ya si pasa algo nos va a doler, pero al momento no sé nada.

"Yo como buen amigo de él le digo que se quede porque me llevo bien con él, pero él tiene derecho de hacer lo que guste", dijo Zendejas.

El mercado de pases de la MLS cierra en abril, así que a esta novela aún le quedarían capítulos.

El América tiene en esa posición, de extremo por izquierda, a Brian Rodríguez.

El América, por lo pronto, enfrenta mañana a Pachuca, un equipo con una filosofía contrastante ya que 15 de sus 22 futbolistas con minutos son canteranos.

Las Águilas son sublíderes, con 14 puntos, apenas dos más que los Tuzos.

@ContrerasCANCHA