Y siente Andrés Lillini orgullo de canteranos

"Alan estaba con dolor. La distensión, el médico dijo que es día con día, sé que es difícil de que pueda estar en la lista que pide Concacaf, lo pusimos, podremos decir el martes a la noche o miércoles en la mañana para qué está.

"´Palermo´ (Arturo Ortiz) arrastra un dolor en el pubis, en una jugada que va al piso se ha sentido dolido y le dije que por precaución lo tenía que sacar", dijo.

Pumas clasificó al Repechaje tras vencer 2-0 al líder Pachuca.

"Ojalá pueda dormir cinco horas y sería ya una victoria, pero duermo tranquilo porque uno deja todas las capacidades que uno tiene, no sé si sea mucho o poco. El mérito es de los futbolistas. Andrés Lillini es un entrenador de la cadena, los que generan las situaciones son ellos, se entregan y las sacan adelante. Duermo tranquilo porque sé que me defienden y cuando vos sabes que alguien te defiende es más sencillo", expresó.

Reconoció que ganan un envión anímico de cara a la visita al Seattle Sounders.

Destacó al grupo que tiene, lleno de gallardía para superar por enésima vez un juego tan complicado.

"Bien, sí cansados, pero somos unos privilegiados de hacer esto. Feliz porque en un partido determinante responden chicos del proceso del club, más los extranjeros y mexicanos que vienen hace dos años conmigo marcando diferencia, feliz por ellos y es volverle a la gente lo que nos da", expresó Lillini.

Así como elogió a su plantilla, desestimó las críticas de gente que se burla del equipo.

"Nunca me dedico a contestarle a la gente que es de mala fe e incita hasta a la violencia en Twitter, no le doy crédito a cualquiera que quiera difamar, viven de eso, somos respetuosos y a mi me enseñaron que la educación nada tiene que ver con el futbol y a esa gente que quiere que nos vaya mal, porque de eso viven, de lo mediático y de las payasadas, realmente no me sirve para nada. Vivir con veneno no es conveniente", comentó Lillini.

Informó que Juan Dinenno corrió hacia el vestidor, sin celebrar en la cancha la clasificación debido a que tenía urgencia de abordar el vuelo comercial (el resto del equipo se va mañana) porque tiene pasaporte europeo, al igual que Nicolás Freire, a diferencia del resto de la plantilla.

Cuestiona Almada horario.

El técnico Guillermo Almada cuestionó las condiciones climáticas en CU, que a su juicio atentan contra el futbol.

"Hay atenuantes, como la hora en la que se juega que no es normal, afea el espectáculo, aplasta a nuestros jugadores y a los rivales, en vistas de que quienes ven el futbol mexicano no son hinchas de Pumas ni de Pachuca, al crecimiento del futbol mexicano lo aplastan, lo hacen más lento por la temperatura y el horario y lo que buscamos todos es hacer un futbol más atractivo, dinámico y que la gente se interese por el espectáculo y por eso menciono que no es beneficioso", expresó tras la caída 2-0 contra Pumas, este domingo al mediodía.

Almada guardó a su goleador Nicolás Ibáñez por molestias físicas. Pachuca no pudo implantar récord de puntos en la historia del club. Se quedó en 38, uno debajo de la cifra del Clausura 2007.

El estratega consideró que su equipo estuvo lejos de las notas futbolísticas que lo llevaron al liderato.

"Por más que el rival aprovechó nuestros errores, cosas que sabíamos que harían, los platicamos en el entretiempo, no encontramos los espacios que normalmente tenemos, si hacemos un balance del campeonato fue espectacular y como dije en el vestuario nos deja muchas enseñanzas: este partido en una Liguilla nos deja fuera.

"Nos patearon dos o tres tiros al arco, hay que seguir corrigiendo", expresó el uruguayo.

VIENE LA LIGUILLA

Conseguimos objetivo: ´Tano´

Fernando "Tano" Ortiz y América consiguieron un punto tras empatar contra Cruz Azul, llegaron a 26 unidades y están en Liguilla directa, que significa el primer logro de la institución.

"Conseguimos el objetivo, viene la Liguilla que es lo más importante", declaró el estratega en conferencia de prensa.

Las Águilas volaron de la última posición de la tabla a un cuarto lugar, hecho que Ortiz reconoce "parecía impensable".