No volvería ´Vuce´ al Tri

Víctor Manuel Vucetich dijo que nunca volvería a dirigir a la Selección Nacional, ya que en ese puesto a veces se sufre.

En un entorno nacional en el que Gerardo Martino es continuamente criticado por los últimos resultados del tricolor, Vucetich dijo que si le ofrecieran el puesto después de este ciclo, no lo aceptaría.

A finales del 2013, en la eliminatoria mundialista para el Mundial de Brasil 2014, Vucetich tuvo un paso breve y nada exitoso con el Tri, que vivía momentos difíciles y tuvo que ganar su lugar después en un repechaje Internacional ya con Miguel Herrera en el puesto.

"Ya lo he contestado anteriormente y siempre he dicho que no (volvería)", dijo tajante.