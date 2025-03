Kevin Álvarez sufre corte con botella de vidrio

La violencia volvió a aparecer en el Estadio AKRON.

El futbolista del América, Kevin Álvarez, terminó el Clásico Nacional con un corte a la altura de la rodilla izquierda.

Desde las gradas que se ubican en la zona de vestidores del AKRON, arrojaron una botella de vidrio cuando se disponían a entrar los jugadores azulcremas.

Previamente, el propio Kevin Álvarez, junto a Érick Sánchez, entre otros, se había enfrascado en una discusión a gritos y señas con los aficionados de las Chivas al mostrarles el parche del Tricampeón.

"Lamentar mucho, fue realmente un peligro lo que pasó, si choca con la cabeza de algún jugador podríamos aquí estar hablando de algo muy serio, muy grave, pero gracias a Dios que al final pegó en la pierna de Kevin. Kevin está con un corte en la pierna, pero menos grave de lo que podría haber sido y de nuestra parte sólo espero que la Liga tome las precauciones porque esto no puede pasar", dijo André Jardine, DT del América.

Por su parte, Érick "Chiquito" Sánchez y Rodolfo Cota también lamentaron lo ocurrido desde las gradas del Estadio AKRON a la cancha.

"No puede pasar en ningún estadio. No porque sea aquí, en general no puede pasar en ningún estadio. Le aventó una botella de vidrio, afortunadamente no le pegó en la cabeza a Rodri (Aguirre), que era al que le podía pegar. Y pues cuando reventó en el piso fue cuando corta a Kevin. Pero bueno, como lo he dicho, creo que la violencia no está bien ni permitida en ningún estadio. Tenemos que luchar contra eso", señaló "Chiquito" Sánchez.

"Estaba saludando a mi familia porque obviamente tuve la fortuna de que viniera toda mi familia a este partido, y bueno, pasó lo de Kevin que creo que no fue nada grave, lo de la rodilla que le cortaron. Esto puede pasar en todos los estadios. Si por una persona, por un tonto, no sé como decirle, que pasen este tipo de cosas que malo, que triste para un estadio como lo es aquí en Guadalajara, esa es la realidad, yo creo que no es la primera vez que pasa, pero si, una botella de vidrio, te pueden reventar, una botella de plástico o vasos, pero ya una botella de vidrio, hay que ver quien fue la persona y si la tiene ubicada ya vendrá el castigo para esa persona", agregó Cota.