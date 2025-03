Gerardo Espinoza se toma con mesura la victoria en su debut

Gerardo Espinoza se tomó con mesura su debut triunfal con Chivas, tras vencer 1-0 al América.

El DT volvió a dirigir un encuentro de Liga MX después de 7 años de ausencia y lo hizo con una victoria en el primero de 3 enfrentamientos ante las Águilas de André Jardine.

"Aún no tenemos la coordinación en los movimientos cuando tenemos la posesión, así que simplemente debemos avanzar en ese tipo de situaciones", señaló Gerardo Espinoza.

"También hemos hablado sobre la importancia de tenernos paciencia entre nosotros, porque esto no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso. Desde luego, el resultado de hoy (ayer) es fundamental para todos y debe generar un estado anímico de confianza para empezar a crecer. Tenemos que seguir avanzando y qué mejor que hacerlo manteniendo el cero atrás, ganando un partido complicado. Era importante obtener un buen resultado y ahora toca evaluar y plantear el siguiente partido", añadió.

El técnico rojiblanco también fue autocrítico con el desempeño del Rebaño, particularmente en el primer tiempo.

"La idea principal no es solo destruir el juego rival, sino quedarnos con la pelota y jugar, que es lo ideal. No estuvimos muy precisos en esa parte y eso nos complicó, pero en general, si podemos presionar, lo hacemos; y si no, también debemos saber plantarnos bien en el campo", reconoció Espinoza.