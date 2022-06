Víctor Manuel Vucetich: Va por 30 puntos... mínimo

Víctor Manuel Vucetich no le rehúye al reto de ser campeón con Rayados y para ello ha solicitado dos refuerzos de ataque que de conseguirlos, asegura, los llevaría a conseguir mínimo 30 puntos y aspirar al título.

Un ameno Vucetich se dio tiempo de hablar hasta de por qué Vincent Janssen se queda pese a su pobre cuota goleadora.

<< Su regreso en Rayados empezó bien, pero se cayeron, ¿porqué?

"Todo mundo ha visto lo que ha pasado. A lo mejor nos faltó ser más asertivos. Un equipo que llegaba mucho, tenía muchas oportunidades de gol, penales fallados, eso nos afectó para poder haber hecho más puntos.

"También nos afectaron mucho las ausencias de algunos jugadores, concretamente con Funes Mori que tuvo una lesión y que no pudo recuperarse, que era el hombre representante en lo que es la zona de gol acompañado por Vincent.

"Y Vincent levantó, a pesar de que llevó el peso encima, levantó hasta el último con las dos anotaciones. Eso nos faltó un poco y terminamos en igualdad de puntos que el equipo América (cuarto lugar). Cuando nosotros iniciamos nuestra participación justo lo hicimos contra el América".

<< Aunque ambos tenían 6 puntos, ustedes tenían dos juegos pendientes...

"Iguales (sic)", dijo.

<< Pero hasta un gol como quiera es diferencia y usted sabe que se puede ser campeón hasta sin ganar...

"Por eso, hablamos del gol".

<< Se puede ver para los dos lados, al final ¿cómo vio su gestión llegando de relevo?

"Fue una gestión buena, no como yo hubiera querido, quisiéramos haber avanzado más, sin embargo, sabemos de los problemas que se presentaron.

<< ¿Porqué un equipo de alto valor económico y talento falló tantos penales?

"Eso es algo que nos hace falta trabajar, tener mayor convicción, el jugador tiene que saber que esa decisión ahí tiene que ser sumamente asertiva. Nos queda como una experiencia negativa, pero que podemos convertir en positiva"

<< Se habla de dos refuerzos, máximo tres ¿con eso le alcanza?

"Si el equipo que estuvo en estas condiciones llegó a 26 puntos, consideramos que los dos elementos que puedan llegar nos puedan dar esos goles que a lo mejor nos hicieron falta, estaremos hablando posiblemente de 30 puntos, como mínimo.

"El plantel es muy rico, muy bueno, en sector defensivo y media cancha, nos faltó apuntalar (arriba)".

<< ¿Qué refuerzos o candidatos tienen?

"Le puedo decir que son muy buenos jugadores, que tienen gol y son varios elementos, normalmente no podemos hablar de uno, pero se tienen tres opciones de cada jugador que reúna cierto perfil".

<< ¿Busca un media punta, un extremo izquierdo o un centro delantero?

"Cualquiera de esos, ahí es donde estamos en esa búsqueda, centro delantero, puntero, un media punta. Vamos viendo quién es el que está en condiciones y ahí se toma la determinación".

<< La gente quiere saber nombres, ¿Víctor Guzmán y Germán Berterame, son de su interés?

"La gente siempre quiere escuchar nombres, pero nosotros no podemos los nombres".

<< Pero, ¿están cerca los refuerzos?

"Hay cierta comunicación, hay diálogos que se han llevado por varios lados. Eso lo tiene que ir definiendo la directiva".

<< ¿Qué tanto afecta iniciar sin refuerzos la pretemporada?

"Sí afecta un poco, pero también sabemos los compromisos que puedan tener algunos de Selección Nacional, otros elementos que tienen contrato todavía y están esperando que culminen. Son varias cosas que se tienen que esperar, no podemos precipitarnos"

<< ¿Usted pidió a Hiram Mier o no?

"Ustedes lo han metido. Si algo tiene la defensa del Monterrey es que es muy buena, muy vasta, entonces no tenemos ahorita esa necesidad. Mier ha sido un gran jugador, debutó conmigo, me lo he llevado a varios lugares, pero a veces la gente especula mucho, o los medios también especulan demasiado".

<< Ya se fueron Daniel Parra y Juan Machado, ¿cuantas bajas más habrá?

"No son muchas realmente, prácticamente el noventa, noventa y tantos por ciento del plantel se queda".

<< ¿Lo de Joel Campbell, que pudiera seguir pero sólo como préstamo, ya se descartó?

"Joel Campbell pertenece al equipo de León y en su primera instancia tiene que regresar a León. Después de ahí se verá cuál es la posible negociación, cuál es el costo del jugador y en base a eso se hace un análisis y se determina"

<< ¿Le gustaría que se quedara?

"A mí me gustó mucho como participó, lo hizo muy bien, hizo una muy buena participación. A mí no me desagrada".

<< ¿Al mantener casi el mismo plantel, es un voto de confianza?

"Es una continuidad de trabajo que se está dando, nosotros estamos viendo que tenemos un gran nivel de jugadores y que hay que apuntalarlo en ciertos puntos".

<< ¿Porqué se quedó Vincent Janssen?

"Yo no puedo dudar de lo que hizo Vincent en beneficio del plantel, un tipo que se entregó al cien por ciento, fue muy participativo en los goles, a pesar de que él no los metió algunos, sí participó constantemente, abrió espacios.

"Es el único que me da un rendimiento para estar luchando con los (defensas) centrales, entonces, el valor que él ha dado es muy bueno para el plantel, la valoración no la hago nada más por los goles.

"Me da mucho gusto que (Louis) Van Gaal, técnico de altísimo nivel, lo haya estado observando y que tenga la misma idea que el jugador es de Selección Nacional. Eso a mí me reafirma el concepto y me da muchísima tranquilidad"

<< ¿Le sorprendió su llamado a selección?

"Por el llamado, sí, por lo que ha jugado, el muchacho lo ha hecho súper bien. La gente no puede entender eso, pero nosotros tenemos que ver otro tipo de cosas y para mí ha habido partidos en los que él ha sido el mejor de la cancha en muchos aspectos. No metió el gol, pero fue el mejor en la cancha".

<< Pero, ¿obviamente va a buscar que recupere el gol?

"Sí, y compartirlo (el gol) a lo mejor con otros elementos, tanto con Funes Mori como con algunos otros que puedan ser partícipes ahí en esa zona"

<< ¿Cómo va Funes Mori tras la presión mental y física que usted dijo que tenía?

"Ahora lo veo muy bien, lo veo prácticamente reintegrado, ya comenzará a hacer futbol en estos días, posteriormente trabajará a nivel partidos de preparación, está listo, está en buena forma, muy confiado y muy seguro y sobre todo está muy relajado ya por varios aspectos que él ha vivido anteriormente".

<< ¿Es Funes Mori pieza fundamental en su esquema ofensivo?

"Es el hombre más significativo del plantel. Él, desde mi punto de vista, es el mejor centro delantero que hay ahorita en el futbol mexicano estando bien, pero esperemos que esté ya al cien por ciento de lo que es él y él va a dar mucho de qué hablar, a parte de que primero tiene que mostrar en el equipo para poder llegar a la Selección (Mundial)".

<< Se viene un torneo con dobles jornadas, ausencias de seleccionados; aún no hay refuerzos, ¿cómo hacer para que esto transforme en excusas si no se dan los resultados?

"¿Y son excusas o no"?

<< Dígame usted.

"Es la pregunta, ¿no? porque ustedes ponen la pregunta"

<< Los entrenadores regularmente no le llaman excusas, le llaman situaciones, pero para la afición, la prensa se puede tomar como excusas. Al final tiene tiempo para prever.

"Si no hay recursos, ¿cómo prevés?"

<< ¿Recursos económicos para refuerzos?

"Económicos, o ya el presupuesto está gastado. Hay muchas circunstancias que se manejan dentro del futbol y no nada más es de llegar y tomar la determinación; hay muchas circunstancias y hay que evaluar muchos otros aspectos.

"A veces se dice ´oye pues es que pueden pedir a este o aquel jugador´, lo podemos pedir, pero no nos los venden. O sea es lo mismo, es lo mismo hacerse ilusiones, eso es algo que se tiene que hacer entender, y la gente tiene que entender".

<< ¿Usted pidió sólo 2 refuerzos, o le dijeron, sólo hay para 2?

"No, mi necesidad como para el equipo, son dos refuerzos".

<< ¿Cuál es la meta mínima del equipo para el siguiente torneo?

"Yo creo que ser un equipo que le guste a la gente, eso quiere uno, que se entregue a la gente, ese es el primer objetivo porque eso es lo que la gente siempre pide, y como consecuencia de eso, tener el rendimiento que te permita estar entrando dentro de los primeros cuatro.

"Después de ahí buscas en un momento dado qué objetivos hay dentro del futbol. ¿Cuáles son los objetivos?

<< Depende del club, pero todos quieren ganar y ser campeón con sus recursos y posibilidades...

"Todos los equipos pelean por lo mismo. No hay uno que no".

<< Y a este equipo se le exige más últimamente, usted lo sabe...

"No hay uno que no tenga esa característica de que tenga que rendir así".

<< Pero si estará de acuerdo que un club como Monterrey le van a exigir más.

"Siempre los objetivos son muy claros, los objetivos no hay ni que darle vuelta, tampoco manejar doceavo lugar, octavo lugar, cuarto lugar, al final de cuentas lo que se busca es el campeonato. Ese es el objetivo principal y solamente uno gana, los demás fracasamos".

<< Decirle a la gente entonces que el objetivo es el campeonato..

"Ese es el objetivo, es lo que se busca en diferentes facetas"

<< ¿Cómo ve la competencia para el torneo entrante?

"El futbol mexicano se divide en tres partes, son tres grupos que se manejan en mi forma de ver, una lucha constante, por los niveles económicos, infraestructura, jugadores y todo"

<< ¿Monterrey está en los del primer nivel?

"Estamos en la parte de arriba, de los seis de arriba".

<< Entonces, las exigencias sí pueden ser distintas...

"Siempre las exigencias para los equipos que tienen una mejor organización, estructura, siempre tienen una mayor exigencia, eso es obvio. América, Cruz Azul, hoy día Santos. Atlas tiene que mantenerse ahora, Tigres, Rayados, León que tampoco calificó".

<< Celso Ortiz comentó que no estaban en deuda con la afición porque eran los últimos campeones de todo, aunque luego reviró. ¿usted siente que sí están en deuda?

"Se trabajó y se trabajó al cien por ciento, creo yo es la interpretación que tiene Celso de que se ha trabajado y se trabajó al cien por ciento para dar el rendimiento y no se logró pasar un poco más.

"El esfuerzo del equipo, jugadores, lo han dado todo, eso a mi me consta y creo que la afición sabe de esto, entonces estamos en un mismo camino todos, buscando siempre la superación".

2 REFUERZOS

ofensivos ha pedido Vucetich.

6 TRIUNFOS

2 empates y 3 derrotas fue su saldo en el Clausura 2022.

7 LUGAR

de Rayados en el Clausura 2022 con 26 unidades.

20 PUNTOS

logró Vucetich en 11 juegos del rol regular.