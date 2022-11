Quiere Veljko a unas Chivas que intimiden

El nuevo DT rojiblanco puso de ejemplo al Rebaño de Matías Almeyda, el último entrenador en darle títulos al Rebaño Sagrado.

"El carácter, imponer futbolísticamente, intimidar al rival, nunca quebrarse, estar ordenados, disciplinados y repartir esfuerzos es algo que a Chivas le ha ido muy bien en el pasado y voy a dar un gran ejemplo de mi colega que lo ha hecho muy bien aquí: Matías Almeyda", dijo Paunovic durante su presentación oficial.

"He visto esos elementos en su equipo y es un modelo a seguir, con otro entrenador, otros jugadores, pero es otro tiempo", agregó.

Uno de los sellos que el estratega serbio desea implementar en las Chivas es lo que su equipo realice dentro del campo con y sin balón.

"El estilo es jugar en campo contrario, sofocar al rival en esas dos fases del juego. Ser muy potentes a balón parado, creativos también y sobre todo, mantener al rival lejos de nuestra portería.

"Me gusta tener el control, pero que también el equipo entienda que mantener el balón entre dos áreas no es suficiente para marcar goles. Tienes que atacar y traer el balón al área contraria y al mismo tiempo, proteger tu propia área. El balance entre estas dos cosas es importante", agregó el serbio.

A Paunovic le gusta darle libertad a los atacantes, además de ser un estratega que trabaja jugadas de táctica fija en ambas áreas.

LE ABRE LAS PUERTAS A "CHICHARITO"

El técnico de las Chivas, Veljko Paunovic, le deja las puertas abiertas a Javier "Chicharito" Hernández para volver a vestirse de rojiblanco.

Paunovic dirigió en la MLS, donde actualmente el "Chicharito" Hernández milita con Los Ángeles Galaxy.

"No hay ninguna duda de que es un magnífico jugador, que tiene legado aquí y por lo que a mí me concierne, tiene todas las puertas abiertas cuando esté listo para regresar, pero por otro lado, nosotros ahora tenemos que saber que no está", dijo Veljko Paunovic a TV Azteca.