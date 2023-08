Andrés Guardado ve lejano regresar al Atlas

GUADALAJARA, Jalisco.-Andrés Guardado descartó regresar al Atlas al no haber acuerdos con la directiva en los últimos acercamientos.

El canterano rojinegro expresó su compromiso para continuar con el club español Real Betis.

"Estoy muy contento aquí, el Betis me ha abierto las puertas desde hace muchos años, me valoran y me siento querido. En los acercamientos que he tenido con la directiva del Atlas en los últimos años siempre he tenido una respuesta negativa, entonces lo veo muy lejano", mencionó Andrés Guardado en conferencia de prensa.

El cinco veces mundialista con la Selección Nacional y su equipo Betis se encuentran en Guadalajara para disputar mañana, en el Estadio AKRON, el derbi sevillano ante el campeón de la Europa League.