Javier Aguirre hace seña obscena a Orbelín Pineda en festejo de la Copa Oro

Aunque al inicio no quería bailar por sentirse cansado, Javier Aguirre terminó bailando la clásica canción Payaso de Rodeo en el vestidor junto a sus jugadores.

Las transmisiones de varios futbolistas desde sus redes sociales permitieron ver el divertido momento que el Vasco pasó con sus dirigidos; sin embargo, también lo evidenciaron.

Y como acostumbra Javier Aguirre... ganando un título y celebra con el famoso "Payaso de rodeo". pic.twitter.com/F9pKk6gHqN — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) July 7, 2025

Durante el típico baile en las fiestas mexicanas, Aguirre "pintó dedo" a uno de sus elementos por burlarse de él mientras se encontraba con sus mejores pasos tras conseguir la Copa Oro en el NRG Stadium.

Aguirre lanzó la seña obscena a Orbelín Pineda. El volante de la Selección Mexicana gritó "échele viejo. Con el bastón", situación que el Vasco tomó con humor, pero fiel a su estilo, respondió con su dedo medio.

Esta acción causó risas durante los festejos de la décima Copa Oro que conquistó la Selección Mexicana luego de vencer (2-1) Estados Unidos en Houston, Texas.

"Estoy fundido, me decían que si bailaba el caballo dorado y dije que no, no pude cargar a mi nieta, me cuesta mucho, estoy agotado, una cerveza no me la quita ni dios... creo que un whisky solo también. Silvia aún tiene en su habitación. Me voy a terminar mi cerveza que dejé en el vestidor", esto declaró Aguirre en conferencia de prensa, antes de ser obligado por sus jugadores.