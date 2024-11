¡Tú no, Javier, tú no!

Por: Agencia Reforma

Noviembre 14, 2024 -

La Concacaf Nations League ha sepultado los proyectos de Gerardo Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano.

Un torneo en apariencia inofensivo le ha explotado en las manos a los técnicos de la Selección Mexicana. Ahí comenzó la debacle del "Tata" y Jimmy, y ahí acabó la era de Cocca.

Javier Aguirre debuta este próximo viernes en la competencia, visitando a Honduras en San Pedro Sula. La ida de los cuartos de final tiene su complejidad, más allá del amplio favoritismo Tricolor.

Hace un año, el equipo dirigido por Lozano cayó 2-0 en tierras catrachas.

Para colmo, Estados Unidos ha sido el campeón en las tres ediciones del torneo.

Sale Galindo

Ana Galindo fue cesada como directora técnica de la Selección Mexicana Sub 20 femenil, luego de cinco años en la estructura de la FMF.

Dirigió a la Sub 15, a la Sub 17 y a la Sub 20, esta última categoría a partir de julio de 2022 y con la cual recién disputó el Mundial, en el que México se estancó en Octavos.

Es la primera mujer en México en dirigir a una categoría varonil, como ocurrió hace dos años en tres partidos de la Sub 17 varonil.

Se fractura proceso del ´Tata´

En el primer semestre de 2021 aún no terminaba la luna de miel entre Gerardo Martino y los aficionados de la Selección Mexicana.

El 6 de junio, tras perder la Final contra Estados Unidos en tiempos extra (3-2), la relación tenía sus primeras fisuras. El divorcio se consumó un año después, terminado el Mundial.

Martino calificó ese partido contra los estadounidenses como uno de los mejores de su gestión. El problema fue que en su necedad no ajustó detalles defensivos, que le costaron la derrota. La confianza de los jugadores se fracturó al caer contra el mismo rival en la Final de la Copa Oro, apenas un mes después.

Tiempo atrás, cuando todo era dulzura, el "Tata" declaró que ya vendrían las "puteadas", pero difícilmente imaginó la magnitud de las mismas porque hacia el final de su proceso él ya se calificaba como el "enemigo público número uno de México".

El fin de Diego Cocca

Muy viciado estuvo el corto proceso de Diego Cocca con la Selección Mexicana. El argentino ni figuraba entre los candidatos Guillermo Almada y Miguel Herrera, pero un dedo poderoso lo ungió como DT.

A los jugadores no les pareció la logística en el Final Four, con largos traslados a la práctica, y odiaron los extenuantes entrenamientos. La vergonzosa caída en la semifinal contra Estados Unidos, 3-0, y las gradas casi vacías en el partido por el tercer lugar frente a Panamá, le dieron a los dirigentes el pretexto para dar un golpe de timón y sustituirlo.

Cocca dirigió apenas siete partidos. Su cese también fue una forma de borrar a Grupo Orlegi en la toma de decisiones del Tricolor, en un movimiento político.

El argentino ha lamentado que él se la jugó por México, pero que México no hizo lo mismo por él.

El inicio de la debacle de Jimmy

El técnico que todos querían, hasta la "prensa amiga" de la FMF, perdió bonos en aquella caída contra Honduras en 2023, 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Nations League. En el juego de vuelta, México empató el global al undécimo minuto del segundo tiempo; hoy todavía hay aficionados hondureños con rencor tras lo que consideraron un robo.

Si bien México avanzó a semifinales tras ganar en penales, la confianza en Lozano ya no era la misma. En el Final Four tuvo su prueba de fuego en el partido por el título contra Estados Unidos, pero un nuevo #DosACero implosionó el proyecto.

Jimmy, inocentemente, como muestra la historia, creyó en la palabra de los directivos, que juraban que no lo juzgarían por el resultado en la Copa América. Vil promesa, porque lo corrieron por el paupérrimo desempeño.

Quiere Javier salir vivo

El "Vasco" ya demostró que no importan las formas con tal de salirse con la suya. En el complicado partido contra Canadá propuso un partido con más patadas que futbol y así evitó una derrota y las primeras fisuras al incipiente proceso. Está por verse si México adopta un estilo propositivo como en su reciente amistoso ante Estados Unidos o si, en cambio, apuesta por las fricciones por cortar el ritmo del juego como contra los canadienses.

El Tricolor perdió 2-0 en su última visita a Honduras y ese es un detalle que no pasa desapercibido. Claro, la gran deuda del equipo mexicano es el llamado Final Four, la instancia en la que siempre se impone el verdugo cuadro estadounidense.

Javier Aguirre requiere salir vivo de San Pedro Sula y finiquitar la serie el martes en el Nemesio Diez.