Descartan daño neurológico a Ustari

"Tras los estudios realizados este viernes, el médico especialista dictaminó que Óscar Ustari no presenta daño neurológico y se encuentra en condiciones de entrenar y participar con el Club Pachuca", explicó la Liga MX en un comunicado.

Ustari jugó 'mareado'

Luego del choque que sufrió con el defensa de Rayados, Jesús Gallardo, el arquero del Pachuca, Óscar Ustari, reconoció en una entrevista posterior al partido que se sintió "mareado" y con "zumbidos en la cabeza".

En esas condiciones, comentó, fue que continuó jugando, luego de haber sido atendido por el choque con el jugador albiazul y hasta atajó un penalti a Rogelio Funes Mori.

"Me sentía muy mareado, no me paraba de sangrar, me tiré y luego sentí un zumbido en la cabeza que seguía estando mareado, pero pregunto otra vez el resultado porque tenía una idea pero quería estar seguro de cuánto íbamos", dijo el argentino.

Pese a ello, el argentino terminó el partido y hoy le hicieron una revisión con el especialista.