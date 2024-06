Piensan Tuzos primero en Columbus antes que en Mundial de Clubes

Gustavo Almada no piensa en el Real Madrid o en los grandes rivales a los que podría enfrentar en el Mundial de Clubes, sino en ganarse ese derecho este sábado en la Final de la Concachampions contra el Columbus Crew.

"No podemos poner la carreta delante de los bueyes, primero el objetivo que es tratar de ganarle Columbus, ellos tienen la misma misión, el único objetivo es el rival que tenemos enfrente y no ir más allá porque hasta el momento no hemos logrado nada", dijo el técnico de los Tuzos en el Día de Medios, en el Estadio Hidalgo.

El ganador de la Concachampions disputará el Mundial de Clubes del 2025 ante cuadros como Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Porto, Atlético de Madrid, Flamengo, Fluminense. Pachuca se quedó sin futbol de competencia desde hace tres semanas, pero Almada quiso sacar jugo de una situación indeseada.

"Después de la maratón de partidos, en 12 días jugamos seis partidos, nos viene muy bien tener un descanso activo, bajar un poco las cargas, recuperar a los futbolistas, trabajar alguna cosa que con la continuidad de partidos no habíamos podido hacer, refrescar algunos conceptos, nos vino bien y reconstruir un poco la parte física de los futbolistas que estaba muy golpeada y muy castigada", comentó.

No obstante, sí hubo un plan para evitar mayores afectaciones por la falta del ritmo futbolístico, como reveló el volante Nelson Deossa.

"El no competir siempre puede pasar un poco de factura, pero nos hemos venido preparando demasiado bien, los entrenamientos han sido muy intensos para igualar el haber estado fuera de la competición, nos sirve para pensar mejor las cosas, tomar un receso a esa gran intensidad, nos sirve tener un poquito ese plus de descanso", mencionó.

El talentoso medio colombiano dijo que el Pachuca ya superó el trato amargo tras la eliminación en la Liga MX.

"La eliminación fue algo muy duro para el grupo, lo cual aún se siente, después de ese partido dimos vuelta a la página, teníamos que enfocarnos en la Final, conseguirla, levantarla, fue un golpe muy duro, no quiere decir que vayamos a tirar la toalla, eso nos unió e hizo más fuertes. El Mundial de Clubes te puede dar mucho más visión, pero la Final de mañana la va a ver todo el mundo y uno nunca sabe quién podrá estarlo viendo, a dar lo mejor", comentó.

El capitán Gustavo Cabral fue víctima de un asalto a mano armado el pasado sábado, en el que lo despojaron de un rólex y una cadena de oro de 18 kilates.