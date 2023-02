Llega 'Tuca' Ferretti a CDMX para firmar con Cruz Azul

Después de 9 meses sin dirigir, lo que nunca había ocurrido en su trayectoria desde que en 1991 se sentó en el banquillo de los Pumas, el "Tuca" estará al frente de su séptimo equipo en el futbol mexicano.

"Es una excelente oportunidad, o sea dirigir a uno de los más grandes del País, de los cuatro grandes, entonces es un gran satisfacción", comentó Ferretti a su arribo al aeropuerto capitalino.

El "Tuca" acudirá esta noche (20:05 horas en el Estadio Azteca) al partido entre Cruz Azul y Atlas, pendiente de la Fecha 7 del Clausura 2023.

"Agradecer la oportunidad que me dan y el compromiso de trabajar a más del 100", expresó.

Guillermo Vázquez, quien ganó la Copa MX con Cruz Azul en el Clausura 2013 (y perdió de forma dramática la Liga) será auxiliar de Ferretti.

"Es una gente muy capacitada, ya fue campeón del futbol mexicano y espero contar con Joaquín Moreno (actual interino) para que pueda conjuntarnos y dar un buen resultado", expresó.

Tuvo que pedir taxi

Tras atender a los medios de comunicación en el aeropuerto capitalino, Ferretti se dirigió a una de las ventanillas para pedir un taxi particular, pues no acudió personal de Cruz Azul para recibirlo.

El técnico preguntó a algunos reporteros en dónde se encontraban las instalaciones del cuadro celeste para dar indicaciones de destino al servicio de taxi.

Una vez resuelta la situación, Ferretti abordó el auto para tomar rumbo al sur de la Ciudad de México, donde lo esperan para firmar contrato.

Critica Hugo a Cruz Azul por falta de clase

En diferentes espacios de ESPN, Hugo Sánchez cuestionó la poca categoría de Cruz Azul para informarle que no fue el técnico elegido.

"Tristemente no me llamaron ni avisaron a mi gente para informarnos que el elegido era 'Tuca' Ferretti. A mí me llamaron para una entrevista, para ver cuáles eran los planes y lo que les comenté en su momento.

"Pero lo normal y lo lógico es cuando hay clase, categoría y estilo, regularmente lo que hacen es que antes de que uno se entere por los medios de comunicación, resulta que te llaman y avisan", expresó Hugo.

Dijo que un equipo grande debe comportarse y manifestarse como grande.