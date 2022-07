¡A evitar papelón!

Los tres rivales son muy fuertes, no va a haber partido fácil, venimos a la guerra y tenemos que agotar todos los recursos que tenemos". MÓNICA VERGARA / DT DE MÉXICO

El margen de error es mínimo para la Selección Femenil de México y hoy más que nunca necesita del triunfo ante Haití, Campeonato W de Concacaf, si es que quiere seguir soñando con el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023.

El cuadro de Mónica Vergara no mostró contundencia en el Estadio Universitario y terminó por caer 1-0 ante Jamaica, lo que complicó de más el pase a la justa mundialista. Por ello, el triunfo esta noche es obligatorio en el "Gigante de Acero".

Las antillanas, por su parte, también iniciaron el torneo que se disputa en tierras regias con el pie izquierdo, luego de caer 3-0 ante Estados Unidos.

La derrota ante las jamaiquinas trastocó el plan original a las nacionales, que necesitan triunfos en los dos partidos restantes si quieren llegar a la Semifinal del Premundial y sellar su pase a la justa en Oceanía.

En el extremo caso de que finalicen terceras del Grupo A, la última esperanza se remontaría al Repechaje internacional donde, de entre 10 combinados, sólo hay 3 boletos para la justa. Pero ese escenario lo quieren evitar desde hoy.

El objetivo principal de Vergara es que esta generación no pase por el mismo papelón de hace 4 años, donde en el Premundial rumbo a Francia 2019 perdieron ante Panamá y Estados Unidos, lo que las dejó sin Mundial.

Para el Tri Femenil no hay mañana y la generación que ha visto la explosión del futbol femenil en el País, con una Liga profesional, no se quiere quedar sin fiesta.

A seguir soñando

La seleccionadora Mónica Vergara describió la confianza que tienen para ganar los encuentros ante Haití, de esta noche, y Estados Unidos, del lunes, para poder colarse a la Fase Final del Premundial y sellar sus pases a Australia-Nueva Zelanda 2023.

"Recibimos un ´bañito´ de agua fría, pero no pasa nada. Las veo listas, con esa hambre de salir al terreno de juego, a demostrar lo que cada una de ellas tiene, estoy convencidisima de que esta generación no va a pasar desapercibida, no puedo enfocarme en un resultado, pero sí en el proceso y lo que se ha construido.

"Así veo al equipo y por eso tengo plena confianza en que vamos a salir a dar lo mejor de nosotras en el próximo partido".

México necesita:

Ganar sus dos partidos; que Jamaica no gane ninguno o gane uno y pierda el otro.

Ganar a Haití y empatar con Estados Unidos; que Jamaica pierda ambos o al menos que pierda uno y empate el otro.

Premundial femenil así va el Grupo A

