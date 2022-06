Tremendo agarrón entre Faitelson y Hugo Sánchez

Esta fue la tensa charla en el programa Futbol Picante de la cadena ESPN: Hugo Sánchez: "Prefiero darte clases privadas y no darte rating en tus redes sociales". David Faitelson: "No, no, a mí me valen madres el rating y las redes sociales, Hugo, que te quede bien claro, a mí lo que pase en las redes sociales no me importa; por qué nunca puedes hacer una crítica sobre el futbolista, hombre, el futbolista también ha sido parte de los fracasos de nuestro juego".

Hugo Sánchez: "Tú no sabes eso, David (sobre la responsabilidad de los futbolistas), como te lo han dicho muchos boxeadores, tú no sabes de box".

Con tono elevado los dos, la discusión se puso tensa, y es que recién había terminado la goleada que los uruguayos le propinaron (3-0) al equipo del "Tata" Martino.