Torrado apuesta por 'Tata', pero sin confirmar para 2026

Por un lado se muestra optimista con el proceso del técnico de la Selección Nacional, Gerardo Martino, de cara al Mundial de Qatar 2022, pero no se aventura a garantizar la prolongación de su contrato para dirigir en el Mundial de México- Canadá- Estados Unidos 2026.

"Ha sido un proceso muy bueno que ha tenido él, es pronto para decir eso, yo fui parte de la elección de él como técnico, me ha tocado trabajar de la mano con él, es una de las mejores gestiones, me parece que es un excelente entrenador acompañado de un buen cuerpo técnico, y esto se verá más adelante, ha tenido un proceso largo que no es fácil, en su momento se verá, son cosas que ahorita son difíciles de decir.

"Ha tenido una gran preparación para llegar de la mejor manera posible al Mundial, después son decisiones que se tendrán que tomar más adelante, pero hoy estamos enfocados todos los de la parte operativa y deportiva para tener una gran participación".

"Nos ocupa a todos llegar de la mejor manera, ver en qué podemos mejorar, a lo mejor se ha bajado un poco el rendimiento, clasificamos al Mundial en segundo lugar empatados en puntos con Canadá.

"Yo estoy muy tranquilo sólo de ver trabajar al 'Tata' y a los jugadores en esta fecha FIFA, y cómo lo hacen en las tareas que les deja el Tata, por ese lado estoy muy tranquilo, estoy convencido de que haremos una gran Copa del Mundo", dijo hoy el director de Selecciones Nacionales en el evento en el que México, Guadalajara, y Monterrey fueron confirmados como sedes del Mundial 2026 para contar con 10 partidos, el cual tuvo lugar en el Ayuntamiento de Zapopan.

'Chicharito', la decisión es de Martino

Torrado señaló que la decisión final de convocar a Javier "Chicharito" Hernández es de Gerardo Martino.

"Al final hay situaciones que el técnico elige qué jugador están en su equipo, yo intento estar muy cerca para tomar esas decisiones, pero son de él, ha sido muy claro al decir que las puertas de la Selección están abiertas para todos los jugadores, pero la responsabilidad de decidir es de él. Hay otros jugadores en la posición de Javier que lo han hecho bien como Raúl Jiménez, Funes Mori, Santiago Giménez, y es una competencia sana. Yo abogo por el trabajo en conjunto, no hay un equipo que esté compuesto por un jugador".

Y en cuanto a Orbelín Pineda, quien no ha tenido mucha actividad en el Celta de Vigo, y se especula sobre su regreso a la Liga MX, Torrado sugirió que se mantenga en Europa.

"A mí me tocó vivirlo como jugador en Europa y es una de las mejores experiencias que he tenido como futbolista. Entiendo que hay distintas decisiones, al final yo quisiera que se quedara allá, que pudiera tener un equipo en el que tenga más participación, nadie te puede prometer nada, pero que pueda competir al más alto nivel".

Orgulloso por las 3 sedes en México

Finalmente, Gerardo Torrado habló del nombramiento de México, Guadalajara y Monterrey como sedes mundialistas.

"Es un orgullo, como mexicanos debemos estar muy felices de que sea el único país que va a albergar en tres ocasiones un Mundial, las 3 sedes son históricas, desde México con el Estadio Azteca, Monterrey y Guadalajara, y aquí es un lugar de grandes eventos, y después de que habían nombrado el Mundial Guadalajara no se podía quedar fuera pare tener un evento de nivel mundial", indicó.