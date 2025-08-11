¡Tormentoso empate!

Pumas se cansó de fallar frente a la portería rival y no pudo pasar del empate 1-1 ante Necaxa, en la que significó la presentación del portero Keylor Navas en CU.

El Club Universidad Nacional hizo casi todo para merecer ganarle a los Rayos en el Estadio Olímpico Universitario, excepto lo más importante: anotar los goles.

Fue posiblemente el mejor partido de los auriazules en lo que va del Apertura 2025, hablando de funcionamiento y generación ofensiva.

Mostraron variantes y profundidad para atacar, pero la falta de contundencia les privó del triunfo. Al comienzo, la mayoría de reflectores estaban puestos sobre la portería universitaria, pues Navas disputó su primer encuentro ante su afición.

Pero rápidamente las miradas se fueron del otro lado, en el área necaxista.

En el primer tiempo, Pumas tuvo al menos dos ocasiones muy claras para anotar, incluyendo un mano a mano de Jorge Ruvalcaba, pero los aficionados se quedaron con las ganas del grito de gol en medio de una lluvia torrencial que provocó charcos en la cancha y por la que el inicio del segundo tiempo se demoró más de la cuenta.

Ya en el complemento las fallas felinas continuaron, pues Pedro Vite mandó a las nubes un balón que le quedó servido dentro del área.

Con la falta de puntería de los atacantes, tuvo que aparecer el defensor Rubén Duarte para abrir el marcador al 59´ con un cabezazo en un tiro de esquina.

Pero, la alegría les duró muy poco a los de CU, pues al 68´ Diego de Buen clavó el empate al 68´ con un gran disparo al ángulo de la meta defendida por Keylor Navas.

Y si los errores ofensivos del primer tiempo habían hecho enojar a la afición auriazul, lo peor estaba por venir.

Al 70´ Guillermo Martínez tuvo en sus pies el tanto de la victoria, recibiendo el esférico en el área chica y con el arco abierto, situación que no pudo aprovechar al mandar un disparo que se fue completamente desviado.

Esta falla fue imperdonable y pocos momentos después una gran parte del graderío comenzó a meterse con su propio goleador al ritmo de"¡Fuera Memote! ¡Fuera Memote!".

Minutos después, Martínez salió del campo en medio de abucheos, y esa fue la imagen que reflejó lo que fue la noche para unos Pumas que dejaron escapar el triunfo y que se quedaron rezagados en el décimo lugar del AP25 con cuatro puntos.