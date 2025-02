Paulinho de Toluca habla sobre el duelo ante América

Más que dar un golpe de autoridad ante el tricampeón de la Liga MX, a Toluca le interesa refrendar el buen momento por el que atraviesa, aseguró Paulinho.

De cara al partido de mañana contra América, en el que estará en disputa el subliderato del Clausura 2025, el delantero de los Diablos Rojos descartó que pueda ser un parámetro o que haya sentimiento de revancha por la eliminación en los Cuartos de Final del torneo pasado.

"Los partidos de Liguilla y del torneo (Fase Regular) cambian, entonces no creo que sea un parámetro. Creo que es importante para nosotros porque venimos de dos partidos donde estuvimos muy bien y ahora vamos contra el campeón, un equipo muy fuerte, que nos va a poner en alerta máxima", comentó el atacante portugués.

"Revancha, no creo que sea así. La mentalidad tiene que ser ganar siempre, no interesa el rival, no interesa si perdimos o ganamos el último partido contra ellos, ganar por Toluca, ese es el sentimiento".

Toluca llegará al duelo de la Jornada 10 con tres victorias consecutivas y como la mejor ofensiva con 22 anotaciones.

Paulinho suma 6 tantos, a 3 del líder Diber Cambindo, pero no se obsesiona con el bicampeonato de goleo individual.

"Para mí no es importante, de verdad que no, para mí es llegar a Liguilla y salir campeón con Toluca", dijo.

"Los goles son una cosa que viene con trabajo, pero no es algo que puedas controlar, lo que puedes controlar es el trabajo y lo más importante es seguir trabajando para que Toluca salga campeón. Siempre quiero marcar en todos los partidos, pero no es una cosa que a mí me haga caso".