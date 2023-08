Acumulará Rayados 8 mil 500 kms. en Leagues Cup

MONTERREY, NL.- Los Rayados siguen vivos en la búsqueda de ganar la Leagues Cup con el costo adjunto de volar prácticamente de un lado a otro en Estados Unidos hasta acumular, por ahora, unos 8 mil 500 kilómetros.

Rayados suma ya con el viaje de este miércoles de Houston a Los Ángeles unas 18 horas de vuelo, aproximadamente, desde que emprendió el viaje de Monterrey para el torneo con los equipos de la MLS, el pasado el pasado 23 de julio.

José Antonio Noriega, presidente deportivo del club, se quejó de la logística que la Leagues Cup le está programando a los equipos mexicanos y en especial al Monterrey, que disputó sus tres primeros partidos en la costa oeste, luego viajó a Houston y volverá a la zona del Pacífico para su siguiente juego.





Itinerario causa molestia

En ese lapso de 17 días Monterrey suma cinco viajes y cuatro partidos, lo que ha causado molestia, en especial, porque el partido contra el LAFC se adelantó un día, del sábado 12 al viernes 11.

Además, anticipó que, en caso de avanzar a las Semifinales, deberán cruzar todo Estados Unidos para el encuentro contra el ganador entre Nashville (a 2 mil 980 kilómetros desde LA) y Minnesota (a 2 mil 470 kilómetros desde LA).

"Por ahí alguien me dijo, no lo he corroborado, que Tigres y nosotros, en ese orden, además, hago énfasis en eso, somos los que más hemos viajado y ahora, nosotros siguiendo vivos, y yendo hasta Los Angeles, vamos a acumular una cantidad de kilómetros que no se vale", dijo molesto Noriega.

"Y va a ser el quinto partido, mientras que para Los Angeles va a ser el segundo y estando en casa, con sus jugadores yendo a comer todos los días a sus casas, con sus familias, saliendo al cine, descansando y los nuestros están haciendo un esfuerzo enorme, me parece que falta muchísima organización".





De lado a lado

Vuelo Distancia Tiempo de vuelo Rival

Monterrey-Salt Lake City 1,996 kms. 7 horas, 44 minutos Real Salt Lake

Salt Lake City-Seattle 1,108 kms. 1 hora, 53 minutos Seattle Sounders

Seattle-Portland 208 kms. 46 minutos Portland Timbers

Portland-Houston 2,936 kms. 4 horas, 9 minutos Tigres

Houston-Los Ángeles 2,219 kms. 3 horas, 20minutos Los Angeles FC*

*Se jugará el viernes.