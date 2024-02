Actor comparte su fanatismo por Tigres, "Chicharito" y Ochoa

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Timothée Chalamet está de visita en la Ciudad de México para promocionar la película "Dune 2", durante la alfombra roja que se realizó en el Auditorio Nacional compartió su conocimiento y fanatismo por el futbol mexicano.

En su camino a la presentación de la película Chalamet fue cuestionado sobre el futbol de la Liga MX y el francoestadounidense sorprendió con sus respuestas, primero habló respecto a Guillermo Ochoa quien militó en Francia con el Ajaccio.

"El futbol de México es una locura, tenemos algo de historia porque jugadores de México van a Francia como Ochoa", dijo Timothée, posteriormente mostró su fanatismo por Tigres.

"Y los jugadores de Francia vienen para acá a Tigres como André-Pierre Gignac desde hace tiempo, así es que es una relación que va de ida y vuelta", aseguró el actor de 28 años.

De igual forma compartió que conoce a dos referentes del futbol mexicano.

"Rafa Márquez, porque jugó para el New York Red Bull, pero también Ochoa que jugó mucho en Francia y Chicharito (Hernández), ya sabes", afirmó.

Además, Timothée Chalamet descartó que haya pensado dedicarse al futbol que a la actuación.

"Sí, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente talentoso, no tengo tantas aptitudes, ni la fuerza necesaria", expresó el francoestadounidense quien minutos más tarde recibió la máscara de El Solitario y posó para tomarse la foto con el aficionado que se la regaló.