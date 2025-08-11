Tigres vs Mazatlán: Cambio de fecha y horario en Apertura 2025

El partido de la jornada 6 del Mazatlán vs Tigres en el Apertura 2025 sufrió una ligera modificación, ya que la escuadra felina estará regresando de disputar un duelo cuartos de final de la Leagues Cup frente al Inter de Miami.

Tigres anunció la nueva fecha y horario para su duelo frente al Mazatlán, el cual se jugará el sábado 23 de agosto en punto de las 19:00 horas del centro de México en el Estadio El Encanto.

En un principio, el duelo estaba programado para jugarse el viernes 22 del presente mes, pero los felinos estarán enfrentando a Messi y compañía en la Leagues Cup unos días antes, razón por la que el partido sufrió una modificación.

¿Cuándo juega Tigres vs Inter de Miami?

El cuadro felino avanzó a la fase de los cuartos de final tras una destacada participación en la primera ronda de la Leagues Cup, donde vencieron 4-1 a Houston Dynamo, y también derrotaron 2-1 a San Diego; solamente sumaron una derrota de 2-1 frente al LAFC.

Por su parte, el Inter de Miami tuvo paso perfecto. Derrotaron 2-1 al Atlas, empataron 2-2 con Necaxa, pero se impusieron en los penaltis para ganar el punto extra, y cerraron con victoria de 3-1 sobre Pumas.

Tigres e Inter de Miami se miden en los cuartos de final de la leagues Cup el próximo miércoles 20 de agosto, donde se decidirá quién será uno de los semifinalistas del torneo.