Nicolás Ibáñez señala que tiene sus objetivos claros en Tigres

Nicolás Ibáñez se mostró autocrítico y señaló que aún no ha llegado al "tope de su techo".

El delantero de Tigres expresó que aún le falta por mejorar y poder dar una buena versión en la Liguilla y la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Que no estoy al tope de mi techo, eso sería ponerme límite yo mismo. Siento que debo seguir mejorando y agarrar confianza en la mejor parte con la Semifinal (de Concachampions) y Liguilla. Estoy preparándome bien para estar al servicio del equipo", mencionó.

Asimismo, el argentino espera cerrar con un triunfo sobre Pumas la campaña regular, a la cual consideró que han ido en evolución para mejorar.

"El balance, más allá del cambio de técnico y todo a nivel equipo, fuimos de menor a mayor, cerrarlo mañana con un triunfo sería positivo para todos y vamos a ir por eso.

"Ojalá pueda seguir por este camino, cerrar el torneo bien, lo más importante es poder ganar y meterse de lleno entre los cuatro, ese es el objetivo", dijo.





NO SE VE JUGANDO EL MUNDIAL DE CLUBES

Ibáñez fue claro y para él sólo importa Tigres.

El argentino señaló que no le interesa jugar con otro equipo en el Mundial de Clubes del próximo verano, pese a que los equipos participantes pueden sumar elementos que no podrán disputar el torneo, como el caso de Tigres.

"En mi caso no, porque estoy cien por ciento acá y no pienso en otra cosa, eso se verá en los otros equipos, no estoy interesado en eso porque el club no lo juega", señaló.