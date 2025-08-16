Pierde Tigres invicto en Liga MX Femenil

Tigres Femenil no pudo mantener la ventaja y sufrieron su primera derrota del Apertura 2025 tras caer 3-2 con Pachuca en el Estadio Universitario.

Las felinas se adelantaron al minuto 19 con el tanto de María Sánchez, pero las hidalguenses se adelantaron con los goles de Charlyn Corral (40´) y Osinachi Ohale (46´). Las Amazonas empataron vía Diana Ordóñez, al 56´, sin embargo, Chinwendu Ihezuo le dio el triunfo a las Tuzas en el 75´.



