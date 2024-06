Es Natalia Colin el primer refuerzo de Tigres femenil

Tigres femenil anunció a su primer refuerzo de cara al Apertura 2024: Natalia Colin, quien llega procedente del Toluca femenil.

El equipo de Milagros Martínez sumó a la juvenil al plantel que disputará el torneo de Liga, el Campeón de Campeonas, la Summer Cup y la W Champions Cup.

La jugadora mexicana, de 19 años, es considerada una promesa en el futbol azteca, incluso, es capitana del combinado nacional Sub 20 y recientemente fue nombrada la mejor jugadora de la Sud Ladies Cup con el Tri Femenil.

Colin se desempeña como mediocampista, aunque resalta en labores defensivas. En Toluca llegó a jugar como defensa central y aprovecha bien el juego aéreo cuando va al frente, donde ya ha marcado goles rematando tras tiros de esquina.

La futbolista se reportará en los siguientes días con las Amazonas y se espera que esté lista para disputar el Campeón de Campeonas ante Rayadas. Katty, por su mejor versión en Rayadas

A sus 26 años y una carrera laureada, Katty Martínez espera encontrar su mejor versión como futbolista en Rayadas.

"Hacer historia, yo creo que para mí es muy claro lo que quiero hacer aquí y lo que quiero crecer también. Siempre me dicen si estoy en mi mejor versión, pero siempre digo que no la he alcanzado porque creo que es ponerme un límite y no me gusta ponerme límites nunca", dijo Katty en entrevista difundida en redes sociales por Rayadas.

"Creo que siempre estar buscando esa mejora diaria es lo que me va a llevar a donde yo también siento y quiero estar y quiero ser eso; quiero ser mi mejor versión, quiero ser la mejor Katty que pueda ser como futbolista y como persona y sumar títulos. Creo que es lo que más le importa a la institución, es lo que más suma siempre", dijo la regiomontana.

La nueva integrante del Monterrey dijo que ya se siente una veterana de la Liga MX Femenil, pues está desde su inicio, pero es muy joven y por eso espera seguir creciendo en la misma.