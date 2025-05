Duelo decisivo entre Tigres y Necaxa por un boleto a Semifinales

Tigres enfrenta a Necaxa en el duelo decisivo por el boleto a Semifinales, después de un empate sin goles en la ida que le favorece a los auriazules por su mejor posición en la tabla, pero que ante su afición deberán de mostrar una versión distinta a la de Aguascalientes.

En punto de las 21:10 horas en el Estadio Universitario, los felinos contarán con el respaldo de su gente para demostrar su fortaleza en casa y las variantes ofensivas que les permita volver al triunfo en su territorio y al gol en la Liguilla.

En los primeros 90 minutos de la serie en contra del equipo dirigido por Nicolás Larcamón, Nahuel Guzmán fue el hombre más importante de la UANL en la cancha al registrar siete intervenciones clave en su arco, en 10 disparos a gol realizados por los hidrocálidos, algo que Guido Pizarro desea que no se repita en el coloso de San Nicolás.

"Las sensaciones de que el primer tiempo (en Aguascalientes) no fue bueno, el rival jugó mejor. Las situaciones del rival fueron en mayoría por pérdidas nuestras, me ocupa que, si aspiramos a grandes cosas, tener un primer tiempo así nos puede costar caro en estas instancias. Por fortuna, no nos hicieron gol y Nahuel atajó varias pelotas, pero me ocupa no dar ventaja desde el primer minuto", expresó el timonel felino en su conferencia de prensa previa.

Pizarro desea brindarle más armas a su equipo para mostrarse con mayor peligrosidad y generar mejores oportunidades sobre la meta defendida por Luis Unsain, para que Tigres pueda regresar al gol en la fiesta grande, pues no marcan en un juego de Liguilla desde el Clausura 2024.

André-pierre Gignac fue quien marcó dicho tanto frente a Rayados al minuto 25 en los Cuartos de vuelta.

"Me ocupa el funcionamiento, vamos a enfrentar a un gran rival, con su estructura y el entrenador que lo hace bien. Para ser merecedores de pasar tendremos que hacer mejor las cosas en todas las facetas del juego, ser más ofensivos", señaló.

Con Joaquim Pereira y Rafael Carioca de regreso para ser tomados en cuenta ante los Rayos, Guido y los Tigres contarán con más opciones en el sector defensivo y de recuperación, ante un Necaxa que está obligado a ir al frente.