Tigres aplasta a Puebla con un 7-0 en la Liga MX

Tigres regresó filoso de la Leagues Cup y le metió 7-0 al Puebla, en la reanudación de la Liga MX.

Ozziel Herrera, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa, Diego Sánchez, Gignac y autogol de Nicolás Díaz le dieron a la afición felina una noche de alegría en el Universitario.

Los felinos llegaron a 9 puntos, pues han ganado sus tres partidos disputados, para tomar provisionalmente la cima de la Liga MX.