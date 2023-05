Álvaro Fidalgo y su fuerte crítica al América

ESPECULARON

Una situación que encontró una explicación para el atacante español, Álvaro Fidalgo, quien tras el pase a las semifinales del Clausura 2023 se sinceró y admitió que su equipo salió a especular, algo que estuvo muy cerca de provocar su eliminación.

"No opino que haya sido un exceso de confianza. Opino que San Luis ha salido a ganar el partido desde el minuto uno y nosotros salimos a especular un poco. Lo que nos dijo el 'Tano', no estamos para regalar nada. Y está claro que regalas un minuto, regalas una primera parte y al final estuvimos a punto de crear una tragedia", comentó.

Fidalgo, agregó que lo ocurrido les dejó una gran lección para los próximos compromisos, en los que no se puede repetir esa actitud sobre la cancha o podrían quedar fuera de la lucha por el campeonato.

"Hoy aprendemos una lección. Pasamos a semifinales, hoy no podemos estar contentos, ni mucho menos, después de perder en el Azteca y un partido así. El jueves, miércoles, hay otro partido importantísimo, semifinales. Ya no se puede fallar".

Por último, el exjugador del Real Madrid habló de la posibilidad de enfrentar a Chivas en semifinales, un duelo que tendría significado especial, pero le da igual, ya que la exigencia es salir triunfador sobre cualquier rival.

"A mí me da igual quien venga, la verdad. Al final, aprendí algo aquí desde que llegué a América, es que todos los partidos son complicados así que me da igual, me da igual que sea clásico, me da igual el equipo que sea cualquiera sea difícil, son unas semifinales de liguilla, hombre sí, no te voy a negar que estaría bonito un clásico en semifinales, pero me da igual que el rival que sea. Nosotros somos América, me da igual el resto"

"A mí me da igual quien venga, la verdad. Al final, aprendí algo aquí desde que llegué a América, es que todos los partidos son complicados así que me da igual, me da igual que sea clásico, me da igual el equipo que sea cualquiera sea difícil, son unas semifinales de liguilla, hombre sí, no te voy a negar que estaría bonito un clásico en semifinales, pero me da igual que el rival que sea. Nosotros somos América, me da igual el resto".