No ve Tiago Volpi a un América superior

CIUDAD DE MÉXICO .-En Toluca respetan el liderato del América, pero no lo ven como el equipo a vencer.

De cara al duelo del próximo domingo en el Estadio Nemesio Diez, el portero Tiago Volpi afirmó que los Diablos Rojos no se sienten inferiores al conjunto azulcrema, que ayer escaló al primer lugar de la Tabla gracias al triunfo sobre Querétaro.

"Respeto mucho al América como institución, por los grandes jugadores que tiene, por el gran entrenador que tiene, pero no veo a un equipo imbatible. Lo que más me llama la atención de la Liga es que todos pueden pelear con todos", señaló Volpi.

"Al final, contra ellos nuestro equipo siempre juega muy bien y no veo toda esta superioridad. Hace un mes atrás, el discurso sobre el América no era éste, era un equipo que no venía jugando tan bien, que no encontraba su forma y de repente en dos partidos cambia todo".

El arquero brasileño aceptó que Toluca viene de dar uno de sus peores juegos del torneo, por lo que, ante las Águilas, están obligados a retomar su mejor versión.

"Sabemos que el partido de Tijuana quizá haya sido de nuestros peores partidos, no jugamos bien, no hicimos nada de lo que veníamos haciendo y nos deja el sabor amargo, pero esto no refleja lo que es nuestro equipo", comentó.

"Estamos trabajando muy bien, estamos seguros de que vamos a hacer un gran partido y vamos a volver a hacer lo que nosotros hacemos, que es un futbol muy dinámico, de mucha posesión, de muchas llegadas".