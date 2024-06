Bromas entre La Volpe y Faitelson en Televisa Copa América

Televisa tiene a Ricardo La Volpe, David Faitelson, Andrés Vaca y Miguel Layún como una cuarteta estelar para comentar los partidos de la Copa América, la convivencia en la cobertura ha provocado cierta confianza entre los analistas al grado de generar bromas pesadas entre ellos.

La más reciente fue entre La Volpe y Faitelson, el extécnico del Tricolor le recordó al comentarista sus críticas a Televisa y ahora tiene ganancias económicas con esta empresa.

"David, pero ya tienes mucho dinero ¿sabes por qué me da risa lo que dice él? Porque se cree que la gente no sabe que, después de tantas veces que criticó a Televisa, mataba a Televisa y cree que la gente no sabe que se vino a Televisa, no vino por chupetines, por unos caramelos ¡Se vino por la plata!", expresó Ricardo en la transmisión del partido entre Brasil y Paraguay.

Todo surgió porque el propio Faitelson le preguntó a Layún sobre el lugar en el que iban a cenar tras el juego de Copa América.

"¿Qué reservaste?", preguntó David y Layún le respondió "Tú dijiste que nos ibas a llevar a uno muy bueno, yo te iba a llevar a otro restaurante, pero me dijiste tengo uno espectacular y quiero ir ahí".

Faitelson se intentó defender argumentando que Layún quería ir a uno más costoso, como si siguiera siendo jugador.

"Pero acorde a nuestros viáticos, no a los viáticos del futbolista de América", indicó David y fue cuando Ricardo La Volpe le recordó que llegó a Televisa por un alto suelto.

"Mamita querida las veces que lo tengo que escuchar", sentenció ´El Bigotón´.