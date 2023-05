Listos para el que les toque en Semis, dice Siboldi

MONTERREY, NL

Al entrenador le recordaron la última vez que hubo un Clásico Regio en esta instancia, cuando los universitarios eliminaron al Monterrey en el Clausura 2019, torneo en el que a la postre se coronaron campeones.

"Si es así (Clásico en Semis), ojalá se repita (que termine en el campeonato), pero en esta instancia lo que queremos es con el que sea y nos toque, el equipo está listo, venimos con una seguidilla de jugar entre semana y fin de semana importante, que hay veces que eso es mejor tener ritmo de partido que en los entrenamientos, nos ha dado una seguidilla de juegos que lo hemos sufrido en recuperación, pero se ha ganado en el aspecto futbolístico y el equipo está preparado hasta el final darlo todo".

Los auriazules estuvieron 3-0 abajo, marcador que los dejaba fuera, pero el uruguayo destacó la reacción de sus pupilos para anotar ese gol que los instaló en la llave previa a la Final.

"Nos supimos reponer anímicamente después del gol, reaccionamos y me siento con mucho orgullo y privilegio de estar aquí y con estos jugadores.

"Lo más importante en ellos es el aspecto mental fuerte para soportar la presión y carga de jugar este tipo de instancias, el poco tiempo que hemos convivido con ellos, los vimos fuertes y con ganas, Fierro entró bien, Imanol tuvo más minutos y creo que respondieron y tenemos mucha seguridad", expresó el timonel felino tras avanzar sobre los Diablos Rojos.

SU MENSAJE AL MEDIO TIEMPO

"Nada del otro mundo, simplemente que creyeran en el trabajo que venimos haciendo hasta el juego del jueves, en el primer tiempo no jugamos bien hasta el gol que después nos empezamos a soltar e hilvanamos pases, tuvimos llegada, entonces, nada más que eso, la calidad está simplemente apegarnos a lo que venimos haciendo y lo que demostramos el partido pasado, después el entusiasmo y ganas de salir siempre están y demostraron hoy que, a pesar de las dificultades de estar abajo en el marcador de 3-0, sabíamos que íbamos por un gol más para poder seguir, se dio y estamos en la siguiente fase".

SOBRE LOS LESIONADOS SAMIR Y GORRIARÁN

"Más que nada un gran trabajo de todo el staff de rehabilitación y médico para que todo pueda estar lo mejor posible; Samir está bien, esperemos que pueda estar par el siguiente partido, no fue nada grave, no hubo rotura fibrilar, fue una fatiga, se apretó un poquito el músculo y no vino porque lo reservamos, 'Gorri' va progresando en la mejoría, esperamos y pueda estar este fin de semana, no creo que esté para entre semana, pero quizás para el fin, lo importante es que todos están bien, con golpes, lo normal para un juego, pero trataremos de recuperarnos un poco".