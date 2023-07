Decidirá Ozziel Herrera si va o no a Tigres

Así estaba pactado desde la semana pasada, y sólo faltaba la firma del futbolista.

Pero ayer la historia dio un giro cuando trascendió que su representante Mario Bunge le había aconsejado que mejor cumpliera el contrato vigente con Atlas que vence en 2024, para así poder irse gratis y posiblemente a un club europeo, o bien a un costo más bajo para que los Rojinegros no terminen perdiendo en la parte económica con su salida.

"Han sido días largos en relación a esto, obviamente iniciamos una extensión de contrato con Ozziel en abril en estas pláticas para poder dar continuidad, y hemos ido y venido con diferentes posturas, con diferentes situaciones, y a la mitad del camino aparece Tigres con una oferta que es buena para el club en estos momentos, y buena para el jugador en cuanto a proyección deportiva y cuestiones que le ofrece Tigres.

"Ahora hay que encontrar la famosa voluntad en la que todas las partes lleguemos a la misma situación. No puedo adelantar más, como lo he dicho hasta que no esté completamente (cerrado). Entre Tigres y Atlas hay un acuerdo en el cual se pudiera dar las condiciones, y hoy estamos a la espera de que Ozziel y su representante nos comuniquen cuál es la situación o cuál es la mejor alternativa para todos", dijo hoy el presidente del Atlas en conferencia de prensa en las instalaciones de La Madriguera.