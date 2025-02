´No vengo a pasear títulos´

El 9 de febrero del 2025 quedará marcado como el día en que la afición de Rayados instauró su propio "Domingo de Ramos".

Mientras en las tribunas del estadio Monterrey más de 33 mil aficionados soportaron los rayos del sol del mediodía para vitorear a Sergio Ramos, el otrora estrella del Real Madrid atendió a los medios en un lujoso vestidor del "Gigante de Acero".

Ahí, el defensa central deja en claro, en una amena entrevista, que a sus casi 39 años de edad se siente aún con mucho futbol, calidad, fuerza física y jerarquía para ayudar a que Rayados logre títulos, y que no viene sólo a pasear sus 29 trofeos logrados, entre ellos el de campeón del mundo 2010 y dos de las Eurocopas 2008 y 2012.

>>Por fin en Monterrey, ¿ilusionado después de una negociación de seis meses para ser Rayado?

"Así es, la verdad que un día muy emotivo, muy ilusionante", comenta Ramos, quien viste casual con un camisa negra con detalles en plata, pantalón verde militar y tenis marca Dior.

"La verdad que estoy impresionado desde mi llegada con el cariño de todo el mundo, por las expectativas que se están generando. La llegada ha sido también muy coordinada, maravillosa toda la cercanía de la gente y va siendo hora de ponernos las botas y a demostrar un poco".

Ramos está de buen humor en la entrevista y su charla va acompañada de una sonrisa. Se le nota contento de ser Rayado.

>>¿De tu "prime" en el Real Madrid, qué tantos aspectos podemos ver de ese Sergio Ramos histórico ahora en Rayados?

"Esperemos que sea lo mismo y lo que he ido adquiriendo. Obviamente la experiencia y el tiempo te hace encontrarte y alcanzar un nivel que requiere una evolución, pero eso está bien, soy una persona que no le gusta vivir del pasado, me gusta vivir el presente y demostrar", contesta Ramos, retándose así mismo.

"El futbol prácticamente no tiene memoria, pero sí un legado que dejamos atrás. No vengo aquí a Monterrey a pasear títulos ni copas, vengo a demostrar que sigo estando en forma, que sigo estando incluso con mucha hambre de ganar, de conocer títulos nuevos, de tener esa ambición, por querer seguir creciendo y añadir más títulos al palmarés y creo que venimos al equipo idóneo".

>>Tú que sabes bregar por la presión al alto nivel y siendo el fichaje más importante en 80 años en la historia del club, la gente se ilusiona de que los puedas acercar a ganar el ansiado título de Liga. ¿Eso te reta y compromete más?

"Sí, sí, totalmente. Primero, es un privilegio que la gente deposite y confíe de esa manera en ti, sabiendo de dónde venimos, y mi idea es ésa, intentar coger la forma cuanto antes a nivel de campo, técnico y táctico, con el ´Mister´ y demás", comenta el excompañero de Cristiano Ronaldo en el Madrid y Lionel Messi en el PSG.

"Y después, por supuesto yo creo que puedo aportar esa experiencia de estos 20 años atrás, esa jerarquía, ese liderazgo, esa solidez defensiva, esa salida de juego de atrás que he venido refinando durante muchos años e intentar sumarla al grupo y entre todos intentar acercar al equipo a esos objetivos".

>>Hablando en términos taurinos, que sabemos te encantan los toros, ¿pudiéramos pensar que en base a tus planes, le pudieras dar el honor a la afición del Monterrey y a la institución que ésta sea tu última "Puerta Grande" como "torero"?

"Bueno, ¿como ´The Last Dance´, no", bromea Ramos, recordando su situación con la popular serie que trata del último año del astro del basquetbol Michael Jordan con los Toros de Chicago.

"Pero al final es como he dicho, me sigue moviendo la ilusión, la ambición, el hambre por ganar. Yo dejaré el futbol, no quiero que el futbol me abandone, y mientras me siga sintiendo tan bien físicamente, me siga sintiendo con esas ganas, con esa hambre de querer seguir ganando, yo creo que el año (firmado con Rayados) se puede quedar corto.

"Ahora toca retomar, conocer a los compañeros, hacer esa parte, la adaptación de campo que quizá no tengo de estos seis meses (en realidad son 8), pero yo siempre lo he dicho, es peor una lesión de un cruzado, una lesión grave cuando uno se incorpora, que mantenerte físicamente como yo lo he hecho y sólo falta la puesta a punto final. Estoy con mucha ilusión; no hay prisa, pero sí hay muchas ganas y estaremos lo antes posible".

>>Siendo hombre de Clásicos, como ante Atlético de Madrid, ahora es Clásico Regio contra Tigres. ¿Qué tanto sabes de este partido pasional?

"Lo sé, lo sé. Uno antes de venir, pues, uno obviamente profundiza un poco más en todos los temas", responde Ramos con contexto perfecto de lo que significa el partido.

"En ese aspecto Gerardo Torrado (vicepresidente deportivo de Tigres), que compartimos vestuario en Sevilla, me cuenta también que está en el otro bando con Tigres, pero yo creo que la rivalidad siempre es sana, buena y deportiva, es una fuente de motivación muy buena en el mundo del futbol, muy sana y que yo creo que, ¿qué sería el futbol sin esa rivalidad?".

>>Entonces, hay que ganarlo...

"Sabemos que en números tanto América como Tigres tienen que estar por abajo de los nuestros a pesar de que ellos en los últimos años pues han ganado más... pero yo siempre digo que las estadísticas están para romperlas, y esa hambre y esa ambición se agranda cuando hay escasez", expresa Ramos, a quien escucha atentamente su personal de asesoría de imagen y medios.

"Los últimos años quizá el club no conquistó todos los títulos que quisiera, así es que estamos en ese proceso de intentar armar un buen equipo y competir bien de verdad por los objetivos".

>>¿En esta etapa de tu vida (casi 39 años) y de tu carrera, cómo te sientes actualmente?

"Muy bien, muy bien. La verdad que tuve la oportunidad de vivir ahora estos seis meses después de mi salida del Madrid (Real Madrid), dos años en París (PSG), y otra (un año) en mi otra casa en Sevilla (Sevilla FC). Estuve unos meses en casa dándole ese equilibrio que necesita la familia a base de tranquilidad, a base de estabilidad.

"Y al final después de seis meses meditando un poco y recapacitando cuál era la mejor decisión, pues me vuelven a enganchar con ilusión de este proyecto con Rayados y con ganas de ponerme las botas y saltar al terreno y de celebrar con la gente".

Ramos se despide amablemente de los reporteros y muy a lo lejos se escuchan gritos de miles de aficionados, de los cuales ya cientos portan orgullosos su número 93 y otros la playera de España.

Rayados puede presumir ahora que cuenta en su nómina con uno de los considerados de los mejores defensas de la historia del futbol mundial.