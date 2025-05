Fundación Jorge Vergara y sus programas de impacto social

El deporte es una de las alternativas para fomentar en los jóvenes el espíritu de competencia y alejarlos de la delincuencia.

Y una de las principales disciplinas por ser la práctica más popular del mundo, es el futbol, por el cual la Fundación Jorge Vergara ha logrado beneficiar a través de diversos programas a miles de niños en 13 Municipios de Jalisco y en dos países de Sudamérica.

Con el Programa Pásala, que consiste en armar equipos de futbol a jóvenes que viven en situaciones vulnerables en zonas de escasos recursos, son 2 mil 133 beneficiados en México, Colombia y Perú, con lo que se logra ofrecer a niños y niñas el practicar su deporte favorito.

"Ya no queremos ver a niños solos en pandillerismo y que no tienen oportunidad de salir adelante. Queremos potencializar su talento, Jorge (Vergara) nos enseñó eso, en confiar, en ser constantes, nuestra labor es impulsar a nuestros niños y niñas y adolescentes porque son el futuro de nuestro País. No podemos evitar las situaciones vulnerables, pero sí darles herramientas.

"Pásala es el programa más significativo para desarrollar física y emocionalmente a nuestros niños. Para impactar son necesarias las alianzas con fundaciones establecidas de los países del extranjero para conocer sus carencias y su forma de vida", dijo Ana Karina Vázquez, directora operativa de la Fundación.

El otro programa es Imparables, que ayuda a mujeres jóvenes que han sido víctimas de violencia doméstica, física, emocional y sexual, y se enfoca en enseñarles un oficio para que después logren su independencia al salir de la casa hogar donde vivan. En Colombia han beneficiado a 122 jovencitas.

El programa Semillero Rojiblanco, es la idea del presidente Omnilife, Amaury Vergara de llevar la metodología de la escuela Chivas a los 125 Municipios de Jalisco, y por lo pronto Acatlán, Atotonilco, Autlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Ameca, Tlajomulco, Zapotlán El Grande, Jalostotitlán, Cocula, Tecatitlán, Acatic y Arandas se han visto favorecidos con 721 niños y adolescentes beneficiados.

De Semillero Rojiblanco, salió un talento: Kevin Mendoza, quien cuenta con 14 años y ya entrena en las Fuerzas Básicas de Chivas.