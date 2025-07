¡Va por un mundial más!

Guillermo Ochoa ha entendido su rol como guía de la nueva generación de la Selección Mexicana.

Tras el bicampeonato de la Copa Oro obtenido ante Estados Unidos, Ochoa obtuvo su sexto título en esta competencia y compartió en una entrevista con el combinado tricolor, la importancia de guiar a los jóvenes siendo él uno de los referentes y de los jugadores de mayor experiencia.

"Con toda la presión que existe para lo bueno y lo malo que conlleva defender la Selección, generamos bastante dentro y fuera de la cancha. Durante estos años me ha tocado vivir momentos que recordaré toda mi vida y también momentos difíciles. Es importante enseñarle a los jóvenes que no todos son momentos buenos, todo esto te hace crecer y aprender", dijo el portero tricolor.

Ochoa también hizo énfasis en que todos los integrantes de la Selección aportan lo suyo, además de que busca inculcar que la competencia es contra los rivales de turno y no los conflictos que se pueden generar a través del vestidor, una actitud que siempre ha tenido dentro y fuera del terreno de juego.

"La competencia y nuestros rivales son las otras selecciones, nosotros aquí debemos aportar a la Selección, que cada uno tiene sus características y forma de jugar pero los entrenadores deciden cuál es el mejor especialista en cada posición para sacar el mejor resultado. Cuando me toca estar en la cancha con presencia, con seguridad y fuera, tratar de hacerlo de la misma manera, como si fuera mi primer día", añadió Memo.

El guardameta sueña con ser el primer jugador en la historia en jugar seis Copas del Mundo el próximo año, ya que desde su debut en el 2005 con el equipo mexicano, estuvo presente en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

"Sería fantástico poder estar en este Mundial y voy a luchar y trabajar, no estoy pidiendo que me regalen nada. Sigo buscando mi lugar, sin dudas será muy diferente a todos los Mundiales en los que me ha tocado estar. Sería la cereza del pastel el poder cerrar mi carrera de esta manera.", sentenció Ochoa.