El impacto de Raúl Jiménez en la Premier League

Raúl Jiménez, uno de los delanteros más importantes de México en el mundo se encuentra viviendo un gran momento con el Fulham de la Premier League.

Mismo que le ha permitido volver a la Selección Mexicana, y de paso recibir reconocimiento de varias figuras del futbol inglés, entre ellos del español Pep Guardiola.

Entrenador que en el más reciente partido ente Manchester City y Fulham, aplaudió la labor del atacante del Tricolor, asegurando que se encuentra de regreso en un nivel excepcional.

Palabras que fueron compartidas por Jiménez, quien previo a enfrentar a Valencia en Puebla, compartió un encuentro con el extécnico del Barcelona, en el que le dejó un mensaje que lo llenó de alegría y ganas de seguir sumando.

"Se me acercó al final (Guardiola), sabemos la carrera que él tiene, que ha forjado, es un halago que para uno como jugador se acerque y en este caso me diga las impresiones del partido de cómo jugué, que le diera gusto de que volviera al nivel que mostré y que siguiera en el camino, contento de que no solo gente de mi club y de fuera me lo externe", comentó.

Raúl, quien recientemente formó parte de los mejores jugadores de la Premier League en el mes de septiembre, espera sumar minutos con el Tricolor durante la Fecha FIFA, pudiendo salir de titular ante Estados Unidos.