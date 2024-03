Debe México aprender a vivir sin el balón ante EU

CIUDAD DE MÉXICO

La Selección Mexicana tiene que aprender a vivir sin el balón ante rivales fuertes como Estados Unidos, así lo consideró Jaime Lozano, de cara a la Final de la Concacaf Nations League.

"Justo pensaba eso hace unos días, cómo antes éramos los obligados, no es que no lo sigamos siendo, pero por la diferencia que había y por historia siempre se esperaba que México pasara por encima; hoy no sé si todos piensan lo mismo, seguramente con el corazón diremos que sí, pero la realidad es que Estados Unidos tiene dos campeonatos en este torneo y nosotros buscamos la primera oportunidad de llevarnos la copa.

Tenemos que aprender a convivir y a vivir sin el balón, porque ellos también son buenos y te generan opciones, y si empezamos a descuidarnos se te van a plantar frente a la portería, eso es importante, que es lo mismo que hacía Alemania, son rivales que saben cuándo tienen el balón, y si no estás consciente de que son peligrosos y de sus fortalezas, te pueden generar en cualquier jugada peligro, y después cuando lo tengamos debemos ser valientes y atrevidos e ir por todas, porque es una Final. Estamos a un paso de hacer historia para toda la selección y el país, de ganarla por primera vez, los jugadores lo saben, Estados Unidos es un clásico para nosotros, van a salir a dar ese extra, pero hay que mantener la estabilidad y lo emocional que esté donde tiene que estar, el foco en los objetivos muy claros en lo colectivo", expresó Jimmy en conferencia de prensa.

"Estamos en poco tiempo en otra Final que es lo importante, creo que hemos dado un paso adelante en comparación de lo que pasó hace unos meses y es una Selección que no se conforma con simplemente llegar, queremos dejar unas bases muy sólidas y tener cimientos fuertes en este proceso de cara a lo que es más importante que es una Copa del Mundo en nuestra casa y en donde queremos hacer el mejor papel de nuestra historia", comentó.

Se juega el puesto siempre. Lozano entiende que se juega el puesto prácticamente en cada partido de un torneo oficial.

"No sé, así se me califica porque estoy en esta silla y así lo entiendo. Siempre el que ha estado aquí antes de mí ha pasado exactamente lo mismo y cuando no esté va a pasar lo mismo.

"Creo que es un tema que hemos generado todos en el país, no comparto, es una realidad, siempre he pensado que los procesos te llevan a un mejor lugar que buscar resultados inmediatos y no porque ganes uno o dos torneos quiere decir ni que eres el mejor técnico de la historia de tu país ni que las cosas van a salir mejor que con otros en el torneo más importante que es la Copa del Mundo, casos hay que voltear hacia atrás muchísimos que no han empezado bien y terminado de maravilla y viceversa", comentó.

Del berrinche de Santi Giménez.

Jaime Lozano no tiene conflicto por el berrinche de Santiago Giménez, quien pateó la banca al no jugar en el partido contra Panamá.

"Es natural, lo veo natural, somos personas, tenemos emociones y expectativas, Santi, lo comenté al terminar el partido, no lo guardé, no voy a guardar a uno de los mejores jugadores que tiene la Selección para un partido siguiente, inmediato, aunque sea una Final.

Entonces hubo cuatro compañeros que nos obligaron a hacer cambios por situaciones especiales y tan claro como eso, él siente frustración por las ganas de entrar, ayudar, hasta ahí; conozco a Santi, Santi me conoce, lo hemos hablado, no hay mucho qué decir, además de ser un gran jugador es un gran muchacho, está demasiado bien asesorado", dijo.

Araujo, descartado.

Julián Araujo no pudo recuperarse de su lesión y por ello Jorge Sánchez se perfila como el lateral derecho para el duelo ante EU.

"El único que está totalmente descartado es Julián Araujo, al parecer tiene para un tiempo importante y después a los demás recuperándolos, casi todos en principio podrían estar no es seguro, tenemos el día de hoy para tratar de ponerlos al cien y competir en la Final", mencionó.