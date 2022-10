Se ilusiona ´Tata´ con Raúl

Con ilusión ya estamos concentrados desde el domingo, con jugadores aquí y estamos contentos de recibirlos sanos; un poco nervioso, porque hay otros que todavía están jugando y queremos que sigan sanos¨. GERARDO MARTINO TÉCNICO DE SELECCIÓN MEXICANA

Gerardo Martino, técnico del Tri, y Jaime Ordiales, director de Selecciones Nacionales, trabajan codo a codo para llegar de la mejor manera con la Selección al Mundial de Qatar 2022.

El "Tata" no puede ocultar el entusiasmo al revelar en entrevista que el delantero Raúl Jiménez, quien sufre una pubalgia, estará listo para la justa, en la que México debutará justo en un mes ante Polonia.

"Para como veo a Raúl, si él sigue con esta evolución, lo vamos a tener en condiciones desde el inicio. Después veremos si es aconsejable que juegue o no juegue. No diría que necesitamos un poco más tiempo para que llegue bien al segundo o al tercer partido pero hoy lo veo muy evolucionado", explica el timonel.

Jiménez se rehabilita en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol con el permiso de su club, el Wolverhampton.

"Está trabajando muy bien, está acá desde hace dos semanas, trabaja diría que cuádruple turno, con personas pendientes de él; es más, Wolverhampton mandó una persona del cuerpo médico y nosotros le dijimos que se quede adentro del CAR con nosotros para que colabore y observe de qué manera Raúl está trabajando", detalla el "Tata".

"Él es el encargado, además de nuestro cuerpo técnico, de pasar los informes al Wolverhampton y recién el día viernes que viene, el 28 (de octubre), Raúl tiene que ir a hacer una revisión a su club y cuando se reintegre va a viajar directamente a Girona".

La Selección Mexicana concentrará en España desde el 1 de noviembre antes de volar a Doha, Qatar, para la gran cita del balompié mundial pero Martino ve un grupo blindado frente a las críticas.

"Puedo hablar por lo que noto adentro, ese grupo de jugadores, que es lo más importante, y ahí es donde noto mucho compromiso, muchas ganas, mucha ilusión, es lo que nos genera esa ilusión", agrega Martino.

Estoy convencidísimo de que el criterio de ellos cambiará en el momento en que podamos estar ya en Girona y se den cuenta que el jugador (Jesús Corona), con el proceso de consolidación de las lesiones, como dicen los doctores, esté más avanzado y ellos se sientan más seguros de ceder al jugador¨. JAIME ORDIALES DIRECTOR DE SELECCIONES NACIONALES

LE PESA BAJA DEL ´TECATITO´

El rostro de ilusión de Gerardo Martino se trastoca cuando se le pregunta por Jesús Manuel "Tecatito" Corona y su rehabilitación en España, en lugar de hacerla en México, como ocurre con Raúl Jiménez, a un mes del debut en Qatar 2022.

El "Tata" reconoció que hubiera preferido estar cerca de Corona en su recuperación tras sufrir una rotura de peroné y de ligamento del tobillo izquierdo.

- ¿Le hubiera gustado tener a Jesús Manuel Corona aquí?

"Sí, de la misma manera, pero Sevilla no quiso", contesta el timonel de la Selección Mexicana.

- ¿Se pone en riesgo su participación en el Mundial por no estar aquí?

"No por el hecho de no estar, simplemente por el hecho de no observar cómo viene su evolución, yo puedo ver día con día cómo trabaja Raúl, le veo el semblante: cuando estaba triste, cuando estaba con la cabeza para abajo", explica Martino.

"Ayer trabajó a un costado de la cancha, eso me da otra perspectiva. A Jesús no lo veo cómo está trabajando, cómo está anímicamente y me invalida para dar una opinión".

El "Tata" no duda que el "Tecatito" buscó venir a México para rehabilitarse con la Selección a un paso de Qatar 2022.

"En definitiva lo que vamos a buscar no es llevar un jugador lesionado a la Copa del Mundo sino tratar de recuperarlo ", agrega el estratega.