Con esta defensa fuimos campeones: Samir Caetano

En el Clausura 2024 la irregularidad de Tigres en su funcionamiento es evidente y uno de los puntos más criticados es la defensa, sin embargo, Samir Caetano, central auriazul, dejó claro que con esta misma fueron campeones en 2023.

RECONOCE FALLAS

El brasileño admitió en rueda de prensa que hay cosas que el equipo hace mal, pero se desentendió de las críticas a la zona baja de los felinos y pidió recordar que en el Clausura 2023, con los mismos hombres, los Tigres fueron campeones de la Liga MX.

"Las críticas las vamos a tener siempre, jugando bien, jugando mal, vamos a tener siempre, debemos estar acostumbrados a eso. Con esta defensa fuimos campeones hace un año, el último torneo fuimos subcampeones, estamos cuartos en la tabla, ¿qué vamos a decir de esta defensa?, con esta defensa estamos bien, haciendo buenos partidos", dijo.

Samir también respondió a las críticas sobre su estado físico y dejó claro que, de entrada, no lee redes sociales para evitar malos comentarios y, aunque admitió no estar en el mismo nivel que cuando llegó, sabe que no está en mal momento.

"Cuando somos adultos, en el futbol principalmente, yo particularmente, no veo más esas cosas (redes). No puedo estar en el nivel que llegué aquí, muy alto, pero no estoy abajo, estoy para arriba. Mi esposa me dijo, 'la gente dice que estás gordo', si la gente quiere ver pueden venir, ver el entrenamiento, tienen mis datos aquí. La gente dice muchas cosas", comentó.