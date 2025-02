Rubén Duarte prefiere triunfar en Pumas

Rubén Duarte era un referente del Alavés, en la Primera División de España. Sumaba siete años en el equipo y tenía contrato hasta 2026, por eso advierte que no dejó tal comodidad como para achicarse ante la falta de títulos en Pumas.

"Le debemos una a la afición y lo vamos a intentar", prometió el español al charlar con Grupo REFORMA.

Pumas suma 13 años y medio de su último título de Liga, cifra que está lejos de agobiarlo.

"Hay otros trabajos con presión mucho más grande, la pasan mucho peor. Sabemos la responsabilidad que tenemos, la entidad detrás", expresó.

Es conocida la anécdota previa a su debut profesional con el Espanyol, en enero de 2015 y en un partido que se jugaba de noche.

"Me eché una siesta de tres horas. Estoy operado de los nervios", contó a Relevo.

Central o lateral por izquierda, Duarte disputa su segundo torneo con los Pumas, una plantilla sin muchas individualidades; cuesta la mitad que la del América, según Transfermarkt.

"Somos jugadores profesionales para los buenos, para los malos momentos que son cuando más críticas nos pueden caer y debemos apoyarnos, arrimar el hombro con hombro porque de esas se sale, de esas he salido y seguiremos saliendo".

Duarte salió de esas tras descender en 2022 con el Alavés.

"Al final es cierto que es el pasado, pero es una mancha negra en el currículum y en el club. Tenía contrato, me quedé y como uno de los capitanes decidí subirme al barco, volver a motivarme", expresó quien fuera seleccionado español en categorías menores .

Un año después, otra vez estaba en Primera. En las canchas de LaLiga germinaron las ideas de los nuevos desafíos.

"No era nada fácil, porque mi bebé tenía tres meses, por lo tanto un cambio de España a México a primera vista no es nada fácil por todo lo que conlleva, pero al final, salir de la zona de confort te hace crecer.

Me plasmaron en Pumas todo lo que significa la institución, me contaron el proyecto, la ambición que tenía el club de volver a pelear por esos títulos que al final tanta falta hacen, tanto queremos, tanto jugadores como afición y eso es una motivación muy grande. El interés fue lo primordial, tomé el paso, no fue fácil, pero creo que fue la decisión correcta", sentenció.