Estoy a muerte con México.- Rogelio Funes Mori

A pesar de continuar en rehabilitación a causa de una lesión en el muslo derecho, el argentino naturalizado mexicano fue convocado por Gerardo Martino para la próxima Fecha FIFA, en la que se medirá a Perú y Colombia.

"Yo soy mexicano. Estoy a muerte con México, me ha dado la oportunidad de representar a la Selección y, si me toca estar (en el Mundial), (espero) hacerlo de la mejor manera", explicó "El Mellizo".

El delantero del Monterrey desestimó las voces de inconformidad y las críticas sobre su posible llamado al combinado nacional, principalmente de ex jugadores como Luis Roberto Alves "Zague" o Luis "Matador" Hernández, porque considera que se ha ganado las convocatorias por méritos propios.

"No le doy mucha importancia a las críticas. Todo me lo he ganado, nadie me ha regalado nada y desde que estoy aquí en México y Monterrey; en 7 años, siempre he estado en crecimiento", expresó.