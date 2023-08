Siboldi asume responsabilidad de la derrota de Tigres

CIUDAD DE MÉXICO.- Tigres visitó Ciudad Universitaria, pero por lo mostrado futbolísticamente dio la impresión que sólo hubo un equipo en la cancha y fue Pumas, quien ganó a 2-1. Sobre esta situación el técnico Robert Dante Siboldi indicó que se equivocó en el planteamiento.

"Es responsabilidad mía, no jugamos bien, dejamos de hacer muchas cosas, le dimos mucha chance a Pumas a que nos generara y nos creara opciones de gol, creo que no nos salieron las cosas como lo habíamos planificado y esa es mi responsabilidad, asumo que me equivoqué", indicó el estratega.

Aunque esta caída significó perder el invicto a Siboldi no le preocupa, "es la primera derrota, pero todavía queda mucho torneo (por delante)".

Robert reconoció que el planteamiento que mandó Antonio Mohamed con Gabriel Fernández y Juan Ignacio Dinenno sí fue un parado que no esperaban.

"Pensamos que podían jugar con una punta y no con doble nueve, pero independientemente de la formación que ellos pudieran utilizar nosotros no estuvimos finos hoy, no estuvimos precisos", afirmó.

Siboldi se comprometió a trabajar con el equipo de cara al juego de media semana contra Santos y el del sábado ante Querétaro.

"Hoy dejamos muchos espacios, no fuimos intensos, no les dimos (a los jugadores) las herramientas suficientes para que ellos se pudieran desarrollar de la mejor manera. Hay tratar de revertir esta derrota, y volver a la celda del triunfo", indicó el técnico uruguayo.