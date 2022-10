En el América no cabe ningún tipo de pretexto

El mal estado de la cancha del estadio Cuauhtémoc y el ritmo futbolístico no son pretextos para el América, que en su 106 aniversario enfrenta la ida de los Cuartos de Final contra el Puebla.

"Particularmente no me afecta y le hago llegar a los jugadores que nada nos tiene que afectar. No han pasado tres meses donde no tenemos ritmo de futbol, han pasado 10 días, entonces hacemos siempre hincapié en ese sentido".

"El campo de juego. No lo he pisado, he escuchado los comentarios, no está en las mejores condiciones, pero hay que adaptarse, esto es así; nosotros al lugar donde fuimos nos hemos adaptado a la cancha o al marco de lo que significa jugar fuera de casa, no veo por qué hacer hincapié en algo que estamos preparados", mencionó el técnico del América, Fernando Ortiz, horas antes de viajar a Puebla.

La Franja arriba con mayor ritmo luego de disputar el Repechaje.

Lo que sí le sorprende al técnico argentino es que un equipo sin un torneo tan redondo pueda tener las mismas posibilidades que el América, debido al formato de la Liguilla.

"Nadie sabe cómo se puede desarrollar la Liguilla porque es tan difícil de entenderla en una posición que nos toca a nosotros y que alguien venga de una posición diferente a lo largo de un campeonato y que tenga las mismas posibilidades es difícil de entender, pero se acepta y nosotros estamos preparados para desde el día de mañana hacer hincapié de lo que venimos haciendo", comentó.

América ya venció hace un torneo al Puebla en Cuartos de Final.

Ortiz se quedó a un paso de ser finalista el torneo anterior. Reconoció que el equipo se apresuró en las decisiones en la Liguilla pasada, pero confía en que hoy su equipo es diferente, ya con 7 meses de trabajo en su gestión.

LLEGA el AMÉRICA BIEN A SU ANIVERSARIO

América cumple 106 años este miércoles 12 de octubre, justo cuando enfrenta al Puebla en la ida de los Cuartos de Final.

"Soy un privilegiado de poder estar en un aniversario del club, eso como parte profesional y personal me pone muy feliz. Los años pasan y hacen más grande la institución, eso lo tenemos bastante claro, ojalá podamos coronarlo con esa ansiada 14 que todo mundo quiere", mencionó Ortiz.