Violencia en fútbol: Aficionados del América agreden a seguidor del Querétaro

Un par de aficionados del América mancharon la victoria de las Águilas sobre el Querétaro del sábado pasado, pues golpearon a un seguidor de los Gallos Blancos, que terminó en el hospital debido a las lesiones que le provocaron.

En el partido del sábado, la afición azulcrema aguantó los relámpagos y la lluvia registrada en la tarde noche de ese día, algo que retrasó por más de una hora el arranque del partido correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2025.

Después de varios minutos de espera, los futbolistas del América y de Querétaro salieron al campo para dar inicio a su duelo. El canterano azulcrema, Dagoberto Espinoza, se encargó de darle el triunfo a su equipo.

-----Porras del América y Querétaro protagonizan pelea

De acuerdo con el propio Ministerio Público, el partido de las Águilas frente Gallos terminó con un total de 30 detenidos, debido a una riña que se registró entre ambos grupos de animación.

Ambas porras se encontraron en el bajo puente ubicado sobre Eje 6 Sur, donde se desató la golpiza, y de donde salieron la mayoría de detenidos. Este suceso habría ocurrido después del juego entre las Águilas y los Gallos Blancos.

El periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) compartió en su cuenta de X, que dos aficionados del América fueron responsables de fracturarle el pómulo y la quijada a un seguidor del Querétaro, que terminó siendo trasladado al Hospital General Xoco.

Los vecinos de aquella colonia se han quejado de la inseguridad que se vive en los alrededores del inmueble, algo que comenzó desde la mudanza del América al Estadio Ciudad de los Deportes.