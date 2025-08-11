Liga MX cierra Jornada 4 con tres partidos

La Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX está por finalizar, únicamente quedan tres partidos por jugarse.

Luego de que 12 equipos ya jugaron sus compromisos, este lunes 11 de agosto entrarán en acción los últimos seis equipos del futbol mexicano para cerra la cuarta fecha del naciente torneo.

La tercera jornada comenzó el viernes pasado con la paliza (7-0) que le propinaron los Tigres al Puebla en el estadio Universitario.

Después, en la jornada sabatina, el América derrotó (1-0) al Querétaro, Mazatlán y Tijuana empataron (2-2) y Atlas perdió (0-3) con Pachuca.

Durante el domingo, se realizaron dos cotejos. En el primero, los Pumas y el Necaxa igualaron (1-1) y, en el segundo, Santos Laguna se impuso (1-0) a las Chivas.

Hoy, se realizarán los últimos tres duelos de la Jornada 4, por lo que las expectativas son altas para cada uno de ellos.

El León recibirá al Monterrey en el Nou Campo; después, FC Juárez se medirá al Toluca en el Olímpico Benito Juárez y la activada la cerrarán Atlético San Luis y Cruz Azul en el Alfonso Lastras.

Los tres encuentros de este día serán fundamentales para determinar cómo quedará la tabla general del Apertura 2025, ya que todavía no hay mucha diferencia entre las posiciones.

En el primer juego, La Fiera tratará de alejarse de los últimos lugares de la clasificación general, mientras que los Rayados lucharán por afianzarse a la zona de Liguilla directa.

En el segundo, los Bravos intentarán escalar posiciones para acercarse a las posiciones del Play-In; por su parte, los Diablos Rojos harán lo posible para seguir de cerca al superlíder.

En el último duelo del día y de la Fecha 4, los potosinos y los celestes se enfrentarán en un duelo por los puestos de la zona del Repechaje.

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 4 de la Liga MX

León vs Monterrey

Fecha: Lunes 11 de agosto

Hora: 19:00

Estadio: León

Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi

FC Juárez vs Toluca

Fecha: Lunes 11 de agosto

Hora: 21:00

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: TV Azteca/FOX/Caliente TV/Tubi

Atlético San Luis vs Cruz Azul

Fecha: Lunes 11 de agosto

Hora: 21:05

Estadio: Alfonso Lastras Ramírez

Transmisión: ESPN 2/Disney+