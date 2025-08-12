Toluca vence 2-0 a FC Juárez en la Liga MX

Los Diablos Rojos del Toluca vencieron por marcador de 0-2 a FC Juárez en partido correspondiente de la Jornada 4 del torneo Apertura 2025 en el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez.

Las anotaciones del actual campeón del balompié mexicano corrieron a cargo de Paulinho a los 34 minutos del primer tiempo.

Para la segunda mitad los Choriceros ampliaron la ventaja y al minuto 3, Juan Carlos Domínguez puso el 2-0.

Con esta victoria, los Diablos Rojos del Toluca llegan a nueve puntos.