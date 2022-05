¡Renovación de ´10´ en Chivas!

La renovación llega al Rebaño, que el domingo festeja su 116 aniversario y de cara a enfrentar a Pumas en el Repechaje.

"Me quedo por amor al club. Me quedo por la gente que no abandona. Me quedo porque quiero la 13", resumió Alexis en sus redes sociales.

"Estoy seguro que junto a mis compañeros vamos a poder lograr un campeonato más a esas vitrinas. Chivas significa una gran parte de mi corazón, le he tomado muchísimo cariño a este equipo y voy a representar estos colores y esta camiseta como se merece", agregó a Chivas TV.

El "factor Alexis" se resume en 18 goles y 17 asistencias, además de participar en otros 16 tantos, lo que deriva en que ha tenido que ver en 51 de las 145 anotaciones de las Chivas desde el Clausura 2019.