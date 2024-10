Destaca Anselmi la recuperación del delantero Gabriel Fernández en Cruz Azul

El que Gabriel Fernández regresara fuerte y en condición, no fue magia o un proceso milagroso, se trató del esfuerzo del jugador y del gran trabajo del equipo que hay de tras de esa rehabilitación.

Martín Anselmi, estratega de Cruz Azul, consideró que el grupo de profesionales que integran a Cruz Azul fue la clave para que se diera lo antes posible.

"Es un trabajo en conjunto. Atrás de la recuperación del 'Toro' hay profesionales que lo estuvieron acompañando. Hay un jugador que se comprometió desde el primer día a esforzarse el doble para volver lo antes posible y fue duro para él todo el proceso", señaló en conferencia de prensa.

El técnico aseguró que el delantero " entrenaba fuerte para poder estar, hay que apretar para que esté de buena forma". Y confesó que "es un chico muy querido por todos nosotros, debió cumplir un récord hoy porque hizo dos goles en dos partidos distintos, es un premio a todo lo que hizo".

A cuatro partidos de que finalice la etapa regular del Apertura 2024, su reincorporación al primer equipo es un gran alivio para todos, ya que es la parte donde más se necesitan a los delanteros y más allá de marcar, lo importante es que llegue a ritmo.

"Hoy volvió el Toro y más allá del gol que es una alegría para todos, lo hizo bien, los chicos nos siguen dando esa intensidad. Se trata de ir gestionando para que todos lleguen con el mayor ritmo de todos. Tenemos la suficiente calidad y cantidad para jugar tres partidos en esta semana, están siendo todos los jugadores parte y siendo importantes, sabemos que el que entra está a la altura".

Finalmente, el estratega de Cruz Azul aseguró que aún se desconoce la gravedad de la lesión de Giorrgos Giakoumakis. Todo se sabrá hasta que le hagan unos estudios: "No te sabría decir porque hay que evaluarlo mañana o pasado para ver si es un tema muscular. No tengo respuesta, le apretó un poquito el posterior, pero no sabemos hasta dónde llega".