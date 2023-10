El Chivas vs. Tigres se jugaría en el Estadio Jalisco

MONTERREY, NL.- El partido del sábado entre Chivas y Tigres podría jugarse en el Estadio Jalisco y no en el Estadio de Chivas, debido a que el recinto del Rebaño no quedará en óptimas condiciones tras el concierto de The Weeknd.

El cantante se presentará en el estadio de Chivas el miércoles 25 de octubre.

Una fuente de Tigres informó a CANCHA que en el club ya se preparan ante el inminente cambio de sede.

"Hasta ahorita no hay nada oficialmente, pero todo indica que así será", aseveró la fuente, sin confirmar si ya hubo acuerdo entre las directivas sobre el tema.

FECHA

El juego entre Chivas y Tigres está programado para el sábado 28 de octubre, a las 19:00 horas.