Refuerzo no está amarrado, pero vamos adelantados.- 'Tato'

Procedente de Madrid, Noriega aterrizó la mañana de este sábado en Monterrey y aunque prefirió no decir que el refuerzo está "amarrado", sí aseguró que están adelantados en el tema.

"Amarrado no, cuando esté amarrado no tenemos por qué no hacérselos saber, pero vamos adelantados, pienso que vamos bien", comentó.

El "Tato" se mostró optimista e informó que espera contar al menos con una incorporación para el siguiente torneo, preferentemente en el ataque.

"Yo creo que sí vamos a traer un refuerzo, al menos. Hemos pensado que un media punta, un jugador de condiciones de ataque, tres cuartos hacia adelante es lo que estamos buscando", mencionó.

PREGUNTARON POR RODRIGO AGUIRREAnte los rumores sobre una posible salida de Rodrigo Aguirre a Toluca, Noriega mencionó que sí hubo acercamientos por el "charrúa", pero no hay nada concreto y por otros jugadores también han preguntado, sin embargo, evaluarán cada situación.

"Por varios futbolistas, es verdad que por Rodrigo nos han preguntado, no es el único, nos han preguntado por algunos otros, pero no hay nada concreto todavía, todo depende, la pretemporada está en marcha, la posible llegada de algún refuerzo está en marcha", dijo .

Aunque el cierre de registros para futbolistas del extranjero es el 12 de septiembre, el presidente albiazul espera tener al refuerzo antes de comenzar la actividad del siguiente certamen, es decir, el 1 de julio para Monterrey.