La autocrítica de Siboldi con Tigres: 'No jugamos bien'

MONTERREY, NL.- Robert Dante Siboldi fue autocrítico: a pesar de la victoria, Tigres no jugó bien.

El técnico felino ponderó el resultado conseguido ante Cruz Azul, tras ganarle de último minuto por 2-1.

TRIUNFO POR MENTALIDAD

Sin embargo, dejó en claro que el triunfo se debió más a la mentalidad y calidad del plantel, que por el funcionamiento colectivo.

"No jugamos bien, pero pudimos sacar los resultados. Encontramos el gol del triunfo al rival y eso valió el triunfo, pero la cara del gen ganador, (los jugadores de Tigres) lo tienen desde antes de que nosotros llegáramos", expresó.

Siboldi destacó que ganar se convierta en una costumbre para el equipo auriazul y la capacidad de reacción ante la adversidad.

"Nosotros lo que hacemos es tratar de darle continuidad a esa mentalidad, de darle una idea de juego, siempre estar más cerca para sacar los resultados. Los jugadores referentes están muy comprometidos y los jóvenes están siguiendo los pasos de ellos, siempre es importante ganar".

Sobre el cambio de Sebastián Córdova, Siboldi aseguró que se debió por una cuestión táctica y descartó que haya sido por una molestia física.

"No lo veíamos con la chispa que venía siempre, fue una decisión táctica, además, no tuvo el descanso adecuado, pero sin duda, el trajín del viaje y del partido que tuvo a media semana (con la Selección), no estaba con esa intensidad".

Reiteró que lo importante era ganar ante un Cruz Azul que les exigió en lo físico.

Siboldi dejó en claro que en la Liga MX no hay mucha diferencia en los partidos que enfrentan a los equipos que marchan en los primeros lugares contra los últimos de la tabla.